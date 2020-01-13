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يطمح منتخب الأردن الى حصد الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع فيتنام اليوم على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند، فيما يلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة الإمارات مع كوريا الشمالية على ذات الستاد. ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وفيتنام، في حين لا زال رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط. وتوقع أحمد عبد القادر مدرب الأردن أن تشهد المباراة أداء هجومياً من كلا الفريقين، وقال: المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائماً صعبة لأي فريق، ولكن في المباراة الثانية تتأقلم الفرق أكثر مع الطقس وأرضية الملعب، وبالتالي يكون الأداء هجوميا أكثر.

وأضاف: شاهدت مباراة فيتنام مع الإمارات، ولاحظت أنهم منظمون في الدفاع ويركزون على اللعب على الأطراف لأن لاعبيهم جيدون في ألعاب الهواء، ولكننا مصممون على تقديم مستوى جيد. بدوره، قال بارك هانغ سيو مدرب فيتنام، الذي يشرف أيضاً على تدريب المنتخب الأول: حصلنا على نقطة من المباراة الأولى الصعبة، ولكن الآن سيكون التحدي بالنسبة لنا أن نكون أكثر دقة أمام المرمى، ونعمل على الانتقال السليم من الدفاع للهجوم.وأردف بالقول: يجب أن نقوم بعمل بعض التعديلات في المباراة الثانية من خلال تحليل الفريق المقابل وبحسب متطلبات المباراة، ولكن بشكل عام أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون في المباراة الأولى. من جانبه، يبحث منتخب الإمارات عن تحقيق الفوز الأول عندما يواجه كوريا الشمالية، وأعرب مدربه ماسيج سكورزا عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم عرض قوي أمام كوريا الشمالية، وقال: قام اللاعبون بعمل جيد في المباراة الأولى أمام فيتنام، حيث قاتلنا بقوة ولعبنا باندفاع أمام فريق منظم ويمتاز بالسرعة.

