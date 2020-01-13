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توزع اليوم الاثنين أول 5 ميداليات ذهبية في بطولة سمو أمير البلاد السنوية الدولية الكبرى التاسعة للرماية والمقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي حتى 17 يناير الحالي.

وتستكمل تصفيات مسابقة البندقية 10 أمتار للرجال في الساعة العاشرة والربع صباحا، على ان تقام الجولة النهائية في الثانية عشرة ظهرا لتحديد المتوجين. كما تستكمل التصفيات الحاسمة لمسابقة المسدس 10 أمتار للرجال في الثانية عشرة والنصف ظهرا، لتقام في الثانية والنصف بعد الظهر الجولة النهائية لتحديد البطل.

وتبدأ منذ الساعة التاسعة صباحا تصفيات مسابقة تراب للجنسين (لإصابة 50 هدفا)، على ان تقام الجولة النهائية الفاصلة للسيدات في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا، وجولة الرجال المماثلة في الثانية والنصف بعد الظهر.

وتقام أيضا جولة الإحماء لمسابقة القوس والسهو الأولمبي للرجال (على مسافة 70 مترا) اعتبارا من الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا، على ان تجري الجولة الفاصلة في الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا.

ومن المعلوم إن التدريبات الرسمية لمسابقتي البندقية والمسدس 10 أمتار للسيدات تبدآن في الساعة الواحدة ظهرا والثانية والنصف بعد الظهر على التوالي، في حين تنطلق أيضا التدريبات الرسمية لمسابقتي سكيت للرجال والسيدات اعتبارا من التاسعة صباحا.

من ناحية أخرى، زار رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي صباح أمس لمتابعة منافسات البطولة عن كثب.

ورافق الحمود في زيارته مسؤولو نادي الرماية بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الايطالي للرماية لوتشيانو روسي، والذي أعرب عن سعادته لمشاركة الاتحاد الايطالي للعبة في منافسات بطولة سمو الأمير للعام التاسع على التوالي، لافتاً إلى إن ايطاليا تشارك في البطولة ب 19 راميا ورامية في مختلف المسابقات.

وأشار روسي الى التعاون المتواصل بين الاتحادين الكويتي والايطالي للرماية مؤكداً أن الكويت تنظم البطولات التي تسند لها بشكل متميز للغاية، حيث أن القائمين على الرماية بها يطبقون الاحتراف في التنظيم، وذلك في ظل الإمكانيات الكبيرة ومجمع الميادين الرائع الذي يشار له بالبنان ليس على المستوى القاري فحسب وإنما على المستوى العالمي أيضا.

ولفت روسي إلى أن المنافسات هذا العام لها طابع خاص وذلك لكونها بمثابة استعدادات قوية للرماة المشاركين في اولمبياد طوكيو 2020 في ظل تواجد العديد من إبطال العالم والاولمبياد.

بدوره، أشاد مدرب منتخب ايطاليا روسي ريكاردو بالتجهيزات العالية لبطولة سمو الأمير التاسعة الكبرى للرماية، مؤكدا بأن مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي يضاهي أفضل ميادين الرماية العالمية، وقد اتخذت أفضل التدابير الفنية وجهزت جميع الميادين بما يحقق أفضل منافسة بين الرماة.

وقال ريكاردو: ستكون المنافسة صعبة على إحراز الميداليات الذهبية؛ نظرا لتواجد عدد من أفضل الرماة على مستوى العالم، الذين لهم إنجازات كبيرة اولمبية ودولية، وعليه يصعب توقع الفائزين بالذهب، مشددا على أن المنافسات ستشهد مستويات رفيعة خاصة في المواجهات النهائية لبطولة تحظى باهتمام أفضل رماة العالم.

وأعرب ريكاردو عن أمنياته بالتوفيق لرماة منتخب بلاده، موجها الشكر للقائمين على اللجنة المنظمة للبطولة بصفة خاصة والقائمين على الرماية الكويتية بصفة عامة لما بذلوه من جهود مضاعفة من أجل توفير جميع سبل الراحة للوفود المشاركة، الأمر الذي سينعكس على المستوى الفني للبطولة، وظهورها كما هو متوقع لها كونها واحدة من أفضل البطولات على مستوى العالم.

