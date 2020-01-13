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عبر المجلس الاولمبي الآسيوي عن خالص تعازيه للجنة الاولمبية العمانية لوفاة السلطان قابوس بن سعيد.وقال الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي في بيان امس: إن المجلس الاولمبي يشعر بالحزن الشديد لفقدان قائد عظيم حقا، السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وتابع: تحت حكم صاحب الجلالة السلطان قابوس نمت عمان وازدهرت بفضل قيادته وتفانيه لشعبه في جميع جوانب الحياة. نود أن نعرب عن خالص تعازينا لاصدقائنا في اللجنة الاولمبية العمانية في هذا الوقت من الحزن والحداد الوطني. وأوضح الفهد أن السلطان قابوس تفانى في تطوير الرياضة في عمان ولاسيما دور المرأة في الرياضة، مضيفا: لن ننسى أبدا الدعم الذي تلقيناه لدى استضافة دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية الثانية في العاصمة مسقط الجميلة في عام 2010. كانت فعلا مناسبة لا تنسى أظهرت جمال عمان الطبيعي وأيضا لطف وكرم الشعب العماني، وهي صفات غرسها السلطان قابوس. وأكد في معرض حديثه عن الالعاب الشاطئية في مسقط: كل من شارك في تلك الالعاب غادر مسقط بذكريات راسخة عن بلد مسالم وحديث وودود، وهذا كله يعود إلى القيادة الخيرة للسلطان قابوس على مدار أعوام عديدة.وختم الفهد بالقول:إن الحركة الاولمبية في آسيا تنعي هذا القائد الملهم وتتشارك الحزن في جميع أنحاء العالم.