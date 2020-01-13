دوليه

استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي بعدما حول تأخره أمام الوحدة بهدف إلى فوز 3-1، اول من امس في المرحلة 14 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. تقدم الوحدة بهدف البرازيلي أنسيلمو دي مورايس (9) ورد الهلال بهدفي الفرنسي بافيتيمبي غوميس (31 من ركلة جزاء و77) وصالح الشهري (69).ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة متقدما على جاره النصر بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة مع الفيصلي، بينما تراجع الوحدة للمركز الخامس برصيد 24 نقطة. وواصل الرائد سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الخامس توالياً بعدما تغلب على مضيفه الفيصلي بهدف سجله المغربي جلال الداودي (3).وصعد الرائد للمركز الثالث موقتاً برصيد 26 نقطة، بينما بقي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.ورفض الاتفاق الخسارة أمام مضيفه ضمك ولحق بالتعادل 2-2 في الوقت القاتل. تقدم ضمك مرتين بواسطة محمد أبو سبعان (35) وعبدالمجيد جعفر (73)، وأدرك الاتفاق التعادل عن طريق السلوفاكي فيليب كيش (57 من ركلة جزاء) وصالح القميزي (90+4).ورفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بينما رفع ضمك رصيده إلى 9 نقاط وبقي في المركز الأخير.