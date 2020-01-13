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يفتقد العربي خدمات مدافعه محمد صفر ومهاجمه مشاري الكندري في مباراته أمام التضامن غداً في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. وأصيب صفر بشرخ في القدم اليسرى ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، بينما يعاني الكندري من التهاب في أسفل القدم سيبعده عن المستطيل الأخضر 20 يوماً.

واستغنى الأخضر عن أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية بإعارة حسين الموسوي إلى السالمية، وعيسى وليد إلى كاظمة، أحمد يونس والحارس أحمد دشتي إلى الشباب، بالإضافة إلى إنهاء إعارة المدافع فهد زويد ليعود اللاعب إلى ناديه الفحيحيل.

وتنتظر إدارة العربي موافقة القادسية على انتقال محمد خليل من أجل إعطاء الضوء الأخضر لنجم الفريق علي مقصيد للانتقال إلى القادسية. ولم يشارك مقصيد مع الفريق إلا مرات قليلة بداية الموسم، قبل أن ينقطع عن التدريبات في الفترة الأخيرة، وطلب القادسية اللاعب بشكل رسمي لكن ادارة الأخضر اشترطت انتقال لاعب الوسط محمد خليل الغائب هو الآخر عن تدريبات القادسية في الفترة الأخيرة.

