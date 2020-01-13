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يخوض الكويت اليوم تدريبه الأخير على ستاد عمان الدولي الذي سيحتضن غداً مواجهة الأبيض مع الفيصلي ضمن الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان الأبيض وصل أول من أمس إلى عمان، وأجري تدريبا خفيفا، قبل أن يتدرب أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

ويتأهل الفائز من مباراة الغد لملاقاة الاستقلال الايراني في الدور التمهيدي الثاني، فيما ينتقل الخاسر لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وضم وفد الكويت إلى عمان 24 لاعبا هم: سامي الصانع، مشاري غنام، فهد الهاجري، يوسف الخبيزي، فهد العنزي، عبدالله البريكي، فيصل زايد، عبدالعزيز بن ناجي، يوسف ناصر، فهد حمود، العراقي علاء عباس، حميد القلاف، شريدة الشريدة، حسين الحربي، العراقي أمجد عطوان، حسين حاكم، فواز الفضلي، شاهين الخميس، الفرنسي عبدالواحد سيسوكو، يعقوب الطراروة، أحمد الزنكي، عبدالرحمن الحسينان، خالد القحطاني، والبرازيلي بيسمارك

فيير.

