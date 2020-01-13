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أستأنف منتخب كرة اليد تدريباته مساء امس على صالة نادي الكويت وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لمنتخبات الرجال التي ستنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بمشاركة 13 منتخبا.

وأكد المدرب المساعد لـ «أزرق اليد» محمد مبارك أن الحصة التدريبية الأولى للمنتخب بعد العودة من معسكر صربيا، انقسمت الى جزأين، الاول خصص للتدريبات البدنية في الصالة ، فيما خصص الجزء الثاني لتدريبات التقوية في صالة الحديد، مشيراً إلى أن المنتخب دخل معسكره الداخلي عقب نهاية التدريبات مباشرة وسيستمر حتى موعد افتتاح البطولة.

وقال مبارك: «لمسنا نجاح المعسكر الخارجي الذي أقيم أخيراً في صربيا خصوصا بعد التطور الملحوظ في مستوى جميع اللاعبين سواء في النواحي الفنية او التكتيكية او البدنية إثر ارتفاع معدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين».

وأضاف: «الخطة التدريبية للمعسكر كانت منقسمة الى مرحلتين، الاولى ارتكزت على المراجعات الفنية والتكتيكية اما المرحلة الثانية فكانت للتطبيق الخططي والتكتيكي لطرق اللعب التي سيعتمد عليها المنتخب في البطولة وتم ذلك خلال المباريات الودية التي خاضها الأزرق هناك «، مؤكدا ان استجابة اللاعبين للمهام الفنية وتعليمات المدرب التونسي آمن القفصي وباقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، كانت عالية واللاعبون استفادوا بشكل كبير مما سينعكس إيجابيا على مستوى الفريق خلال البطولة.

من جانب آخر، أكد المنسق العام للبطولة د. خالد الشرجي أن اللجنة المنظمة جاهزة لاستضافة منافسات البطولة بالشكل الذي يليق باسم وسمعة الكويت، وعلى جميع المستويات وذلك بفضل تكاتف جميع اللجان العاملة في البطولة.

وقال الشرجي: «قمنا بتجهيز جميع الأمور المتعلقة في استقبال الوفود، كذلك تم التنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالحدث سواء الداخلية او الصحة وغيرها لإخراج هذا الحدث بشكل لائق،» مبيناً أن الصالة ستكون جاهزة اليوم لاستقبال الحدث الآسيوي، وحاليا نقوم بمراجعة جميع الخدمات بالصالة وأماكن الجماهير والأسر وذلك لتوفير جميع سبل الراحة للمتفرجين موجهًا شكره للهئية العامة الرياضة واللجنة المنظمة وجميع العاملين في البطولة».

