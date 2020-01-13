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تتميز البقوليات بعدد مذهل من الفوائد الصحية. وإذا كنت تعاني من مرض السكري، يمكن أن تساعدك البقوليات بأنواعها المختلفة على التحكم بشكل أفضل بنسبة السكر في دمك.

البقوليات عبارة عن طعام يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر التي لن تسبب طفرات مفاجئة في نسبة السكر في الدم. ويبحث مؤشر نسبة السكر في مدى سرعة رفع مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عند تناول الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات مثل الفول، مقارنةً بغذاء أساسي مثل الخبز الأبيض.

فالأطعمة ذات مؤشر السكر المنخفض يهضمها الجسم ببطء، وبذلك لا يحصل هجوم مفاجئ من السكر في مجرى الدم. ومن ناحية أخرى، تُهضم الأطعمة عالية نسبة السكر (مثل الأرز الأبيض) بسرعة أكبر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتوصي العديد من إرشادات التغذية الخاصة بمرض السكري بالفاصوليا والبقوليات كجزء من نظام غذائي صحي. وفي الواقع، إن الجمعية الأميركية لمرض السكري تدرج هذه الأطعمة ضمن القائمة الخاصة بالأغذية الغنية لمرض السكري. والبقوليات أيضاً جيدة لقلبك. فجرعة يومية منها قد تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وأمراض الشريان التاجي.

