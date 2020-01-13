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السحب الصدفية


التقطت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» صورة لظاهرة مناخية نادرة، تجعل من السماء ما يشبه اللوحة الفنية المتقنة بألوان زاهية. ونشرت «ناسا»، صورة لظاهرة «سحاب الستراتوسفير القطبي» التي تعرف أيضا بـ«أم السحب المتلألئة» أو «السحب الصدفية». وتظهر الصورة، التي التقطت فوق منطقة تاندالين غربي السويد، السحب في السماء، وقد بدت براقة ومشرقة وملونة. و«سحاب الستراتوسفير القطبي» ظاهرة فيزيائية، تظهر الأسطح بألوان مختلفة عندما يتم تغيير الزاوية التي ينظر إليها. وقالت «ناسا» إن هذه السحب «من الأمور التي يصعب نسيانها» عند رؤيتها، وتتكون فوق ارتفاعات شاهقة لا تقل عن 15 ألف متر، في فصل الشتاء.


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