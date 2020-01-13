وطن النهار

أعرب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أول من أمس السبت عن خالص تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد مؤكدا ان الأمة العربية فقدت زعيما عربيا مخلصا وهب حياته لوطنه وأمته. وقال الخالد في تصريح صحافي ان «الزعيم الراحل يحظى بمكانة عزيزة في قلوبنا ونفوسنا» معربا عن «التضامن الكامل مع سلطنة عمان سلطانا وحكومة وشعبا في مصابها الجلل بوفاة الفقيد الكبير طيب الله ثراه».

واضاف ان الوطن العربي فقد أحد القادة الحكماء ممن كانت لهم بصمات بارزة في تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ نهضة سلطنة عمان وتطورها وتعزيز علاقات الاخوة والصداقة بين السلطنة وجميع البلدان العربية والأجنبية.