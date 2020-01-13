عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: ألقى قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أمس كلمة أمام مجلس الشورى الايراني (البرلمان) خلال جلسة مغلقة، تطرق فيها الى اغتيال واشنطن الجنرال قاسم سليماني ورد ايران على هذه العملية وتحطم الطائرة الأوكرانية في طهران. وبحسب وكالة أنباء «اسنا» شبه الرسمية تحدث سلامي عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من يناير في غارة أميركية في بغداد. وشرح رد ايران على مقتل سليماني، الذي تمثل باطلاق صواريخ الأربعاء على قاعدتين في العراق تضمان قوات أميركية، وفق «اسنا». ويُفترض أن يتطرق أيضاً سلامي الى حادثة تحطم طائرة ركاب أوكرانية طرأ بعيد الرد الايراني وأقرت ايران باسقاطها السبت «عن طريق الخطأ» بواسطة صاروخ ما أدى الى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176..وبعد مداخلة سلامي طلب رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني من اللجان البرلمانية المكلفة الأمن والسياسة الخارجية دراسة هذا «الحادث الخطير» وسبل تجنب هذا النوع من الكوارث في المستقبل.

وأصدر البرلمان الايراني بيانا عقب الاجتماع قال فيه ان ايران لن تسمح للأعداء باستغلال خطأ اسقاط الطائرة الأوكرانية. وجاء في بيان البرلمان: «لن ننسى أننا في مواجهة شريفة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة ولن نسمح للأعداء باستغلال خطأ اسقاط الطائرة الأوكرانية». وأكد البيان أن «استهداف الحرس الثوري لقاعدة عين الأسد هزيمة للقوة والهيبة الأمريكية، وهي مطلب لملايين الايرانيين».

وقدم البرلمان شكره للحرس الثوري «لصدقه» في تحمل مسؤولية اسقاط الطائرة الأوكرانية، وقال «نعلن دعمنا الحاسم للحرس الثوري كمؤسسة ثورية، ونواصل دعمنا لخططه واجراءاته في دعم وحماية الشعب ونظام الجمهورية الاسلامية».

وأعرب البرلمان عن أسفه لاسقاط الطائرة الأوكرانية وتقدم بالمواساة لأسر الضحايا ودعا الايرانيين الى المشاركة في مراسم تأبينهم.

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انه طلب من الرئيس الايراني حسن روحاني «وضوحا كاملا» حول كارثة الطائرة الاوكرانية وذلك خلال اتصال هاتفي السبت. وقال ترودو «تحدثت الى الرئيس الايراني روحاني وقلت له ان اعتراف ايران» بمسؤوليتها عن المأساة «يشكل خطوة مهمة لتقديم اجوبة الى العائلات، لكنني شددت على وجوب اتخاذ تدابير اخرى». واضاف «يجب توضيح اسباب هذه المأساة الرهيبة في شكل كامل». وتابع «ما اقرت به ايران بالغ الخطورة اسقاط طائرة تجارية امر فظيع، على ايران ان تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك»، معربا عن «صدمته وغضبه» لان «ذلك ما كان يجب ان يحصل حتى في مرحلة من التوتر المتصاعد» الى ذلك اعلن رئيس الوزراء أن فريقا من المحققين الكنديين سيصل الى طهران خلال ساعات «ليكون حاضرا على الارض دعما للعائلات الكندية».

من جهة ثانية وعد روحاني نظيره الاوكراني باحالة المسؤولين عن اسقاط الطائرة الاوكرانية بواسطة صاروخ «على القضاء»، وفق ما اعلنت الرئاسة الاوكرانية وقالت الرئاسة ان روحاني اكد خلال اتصال هاتفي بمبادرة منه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن «جميع الضالعين في الكارثة الجوية ستتم احالتهم على القضاء».واضافت ان روحاني «اقر تماما بان المأساة وقعت بسبب افعال خاطئة من جانب عسكريين». وطلب زيلينسكي من طهران السماح باعادة جثث 11 اوكرانيا قضوا في الحادث «بحلول 19 يناير»، معلنا ان الدبلوماسية الاوكرانية ستصدر بيانا حول قضية «التعويضات». واكدت الرئاسة الاوكرانية أن «الجانب الايراني متفق مع اوكرانيا في هذا الملف».