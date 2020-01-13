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ما يعاني منه النادي العربي في الوقت الراهن من تجاذبات قد تؤدي به الى الهاوية حيث كل طرف يرى في قرارة نفسه بان ما يقوم به هو صاحب الحق والقرار السليم، وما شجع تلك الاطراف بالاقدام على تلك الخطوة سواء ما يتعلق في طلب الجمعية العمومية غير العادية في (الجليب) او التي عقدها مجلس الادارة هو النظام الاساسي الجديد الذي يتوافق مع احكام قانون 87 لسنة 2017 حيث منح النظام الجمعيات العمومية لكي تمارس صلاحياتها ومراقبتها ودورها فيما يتعلق في النادي.

وبذلك ان طلب الجمعية العمومية التي تقدم به 280 عضوا لعقد الجمعية العمومية غير العادية الهدف منه اسقاط عضوية اغلبية اعضاء مجلس الادارة متوافق مع النظام حسب المادة 21 التي حددت نسبة طلب العمومية غير العادية ان لم يكن ثلثي الاعضاء او 5 في المئة او 250 عضوا مستوفين شروط العضوية، ولكن ادعاء مجلس الادارة تجاه تلك الجمعية والقرارات التي اتخذتها ويعتبرها غير قانونية ومخالفة للنظام الاساسي ايضا له مبرراته القانونية اذ يستند على ان بعض الاعضاء ممن قدموا طلب الجمعية لا تنطبق عليهم شروط العضوية بكونهم غير مسددين لاشتراكاتهم المالية السنوية بالاضافة الى ان الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يوم 9 يناير الحالي ايضا اغلبهم غير مسددين وتم شطبهم استنادا للكشوفات الرسمية.

كما تم منع ممثلي النادي من حضور الاجتماع المذكور حسب ما نصت عليه المادة 28 من النظام الاساسي فيما يخص ترؤس الجمعية العمومية اما الرئيس او نائبه وفي حال غيابهما او من يكون من مجلس الادارة قد اختاره لذلك.

كما ان مجلس الادارة هو الاخر قام بعقد الجمعية العمومية غير العادية واتخذت قرارا في اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية وانهاء مهام اللجنة السابقة والتي اشرفت على عمومية (الجليب) وهذا منحه له النظام الاساسي ويرى مجلس الادارة بأن اللجنة الانتخابية بهذه الحالة ليس لها اي دور ومن ثم اشرافها على الجمعية العمومية (الجليب) غير قانونية.

وهذه المبررات التي يستند عليها الطرفان وفق النظام الاساسي الذي منح الجمعيات العمومية مساحة كبيرة لتمارس ادوارها لكن كشفت حالة العربي مدى هشاشة بعض مواد النظام الاساسي فيما يتعلق في دور اللجنة الانتخابية فهي تمارس دور الاشراف على الانتخابات والجمعيات العمومية حسب المادة 12 ومن ثم ألغت دور مجلس الادارة في هذا الجانب وحتى عندما جاءت اللجنة الجديدة التى اعتمدتها الجمعية العمومية للنادي ظلت اللجنة السابقة تفرض نفسها بالاشراف على الجمعية العمومية (الجليب)، وبالاضافة لذلك ما يخص النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العمومية هو الاخر يظهر مدى ضعف المادة 22. ففي البداية يشترط حضور ثلثي الاعضاء ويؤجل الاجتماع ساعتين اذا لم يكتمل النصاب يكون بعدها صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتب له النجاح يؤجل لمدة لاتتجاوز الشهر يتطلب نسبة حضور ثلث الاعضاء واذا لم يعقد تكون الدعوة الثالثة حضور 500 عضو ليكون صحيحا وهنا تكمن العلة فهذه المادة تشجع اي تكتل يختلف مع الادارة بأن يطيح به ليس في العربي فقط وانما في كل الاندية وكان يتوجب الاكتفاء في نسبة حضور الثلث وحتى ما استدعى الامر للدعوة اكثر من مرة حتى يكون النصاب قانونياً كما جرت العادة وجريا على الاعراف القانونية المتبعة في الكثير من المجالات الاخرى او ان يرجع الامر لمجلس الادارة في قرارات الجمعية العمومية في حال فشلها في عقد اجتماع الجمعية العمومية لانها هي المقصرة ولم تمارس دورها الرقابي بالشكل السليم بدلا من وضع نسبة 500 عضو لكي يعملوا على تحديد مصير مجلس الادارة والنادي حتى فيما يتعلق بطلب 250 عضوا لعقد الجمعية العمومية غير العادية ليس له اي سبب مقنع، ولا ارى ان اللجنة الاولمبية الدولية تقف امام ذلك او ترفضه اذا ما رأت ان هذا العدد الضئيل يتحكم في وضع النادي خاصة في ظل طبيعة تكوين الجمعيات العمومية. وبعيدا عن من صاحب الحق في قضية العربي القائمة فإن بعض مواد النظام الاساسي أظهرت بأنها بحاجة الى اعادة نظر ومعالجتها بالشكل السليم الذي يبعد خلق المشاحنات ويضفي الاستقرار على عمل مجالس الادارات وعموما ما يشهده النادي العربي لايمكن ان يستثني حدوثه في العديد من الاندية.