loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المزيدي: المجلس الحالي هو الممثل الوحيد للعربي

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 13 يناير 2020

أكد أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي أن مجلس الإدارة
الحالي برئاسة عبدالعزيز عاشور هو الجهة الوحيدة الممثلة للنادي، مستغرباً من إعلان «بعض الجهات» عن تشكيل لجنة لإدارة النادي.
وقال المزيدي لـ «النهار»: «نحن في بلد مؤسسات ولسنا في غابة، وتعاملنا في النادي يكون مع الجهات الرسمية فقط، أما أن تأتي لجنة انتخابية انتهت مهمتها وتدعو لجمعية عمومية من أجل إسقاط المجلس المنتخب فهذا أمر غير قانوني وغير مقبول إطلاقاً». وأضاف: «هنالك من يتشدق بأن الكلمة العليا للجمعية العمومية، وهذا ما حدث في 5 يناير عندما اجتمعت الجمعية العمومية في مقر النادي وليس في مكان آخر، وأجرت تعديلات على النظام الأساسي وقررت إنهاء اللجنة الانتخابية السابقة وشكلت لجنة جديدة برئاسة مصطفى جمعة». وأردف قائلاً: «أي جمعية عمومية جديدة يجب أن تدعو إليها اللجنة الانتخابية الجديدة»، مؤكداً أن النادي العربي لن يعترف بأي جهة أو لجنة إلا إذا كانت تحمل صفة رسمية. وأوضح: «عندما يصلنا شيء رسمي سننظر وقتها في الأمر، ونقرر كيف التعامل معه».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة