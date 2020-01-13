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أكد أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي أن مجلس الإدارة

الحالي برئاسة عبدالعزيز عاشور هو الجهة الوحيدة الممثلة للنادي، مستغرباً من إعلان «بعض الجهات» عن تشكيل لجنة لإدارة النادي.

وقال المزيدي لـ «النهار»: «نحن في بلد مؤسسات ولسنا في غابة، وتعاملنا في النادي يكون مع الجهات الرسمية فقط، أما أن تأتي لجنة انتخابية انتهت مهمتها وتدعو لجمعية عمومية من أجل إسقاط المجلس المنتخب فهذا أمر غير قانوني وغير مقبول إطلاقاً». وأضاف: «هنالك من يتشدق بأن الكلمة العليا للجمعية العمومية، وهذا ما حدث في 5 يناير عندما اجتمعت الجمعية العمومية في مقر النادي وليس في مكان آخر، وأجرت تعديلات على النظام الأساسي وقررت إنهاء اللجنة الانتخابية السابقة وشكلت لجنة جديدة برئاسة مصطفى جمعة». وأردف قائلاً: «أي جمعية عمومية جديدة يجب أن تدعو إليها اللجنة الانتخابية الجديدة»، مؤكداً أن النادي العربي لن يعترف بأي جهة أو لجنة إلا إذا كانت تحمل صفة رسمية. وأوضح: «عندما يصلنا شيء رسمي سننظر وقتها في الأمر، ونقرر كيف التعامل معه».