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مع عودة ميغان ماركل إلى كندا، أظهر استطلاع أن غالبية الكنديين يودون أن يصبح الأمير هاري حاكما عاما لهم يمثل الملكة إليزابيث الثانية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

ووفقا لتقارير إعلامية كندية عدة، انضمت دوقة ساسكس إلى ابنها آرتشي البالغ من العمر ثمانية أشهر الخميس في جزيرة فانكوفر (غرب) حيث أمضت مع زوجها موسم الأعياد. وقد أظهر مسح نشرته صحيفة «ناشونال بوست» ، ان 61 % من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في أن يحل الأمير هاري محل الحاكمة العامة الحالية وهي رائدة الفضاء الكندية السابقة جولي باييت عند انتهاء ولايتها. ويعين الحاكم العام من قبل ملكة إنكلترا بناء على توصية من رئيس الوزراء الكندي.

وفي حال قبول الامير هاري بهذه الرغبة في أن يكون حاكما عاما لكندا فإن ذلك يمكن- حسب بعض المهتمين بشؤون الأسرة المالكة البريطانية - حلاّ وسطا لرغبة هاري وزوجته في التخلّص من الأعباء الملكية من جهة ورغبة الملكة اليزابيث في أن يظل ابنها مرتبطا بشؤون الأسرة الملكية دون التعرض إلى الضغوط اليومية البروتوكولية التي تمارس على كل فرد من أفراد الأسرة المالكة.