أول النهار

أوضح وزير النفط د. خالد الفاضل ان التوترات من شأنها ان تؤثر دائما على أسعار النفط حيث إنها ترتفع ولكن الأسعار انخفضت قليلا بعد الضربة التي وجهت للقاعدة الاميركية عين الأسد في العراق، مشيرا الى ان هذا الانخفاض مبشر على هدوء الأوضاع في المنطقة، ونرى ان الأسعار لا تزال في اطار معدلاتها بين 60 و70 دولارا وهو حاجز مقبول لمنظمة «الأوبك».

وحول تصريحات الامين العام لمنظمة الاوبك بان المنظمة لا تتحمل بمفردها ارتفاع الأسعار قال: لدي اختلاف بسيط حول تصريح الامين العام كون التصريح يجب ان يصدر من رئيس المنظمة وليس من الأمين العام وبخصوص دراسات الأسعار فهي مستمرة وتقوم «أوبك» باصدار تقاريرها حول هذا الموضوع ووجود اثر لأوبك في اسعار النفط لا يعتبر شيئا جديدا وانما من تاريخ المنظمة ان هناك دورا لجميع الدول المنتجة والمصدرة للبترول.

وإزاء مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة في مجلس الامة قال لابد ان يبدي المجلس رأيه في الاتفاقية من خلال التصويت على تقرير اللجنة حيث ترفع لجنة الشؤون الخارجية تقريرا لما تم النقاش حول المنطقة المقسومة وبالتالي يأخذ المجلس حقه في مناقشة التقرير.

وأضاف: نحن قدمنا شرحا لكل ما كان من الواجب ايضاحه للشعب الكويتي حول ما اثير من بعض التساؤلات المتعلقة بملف المنطقة المقسومة وملحق الاتفاقية ومذكرة التفاهم، ونحن على استعداد لمناقشة اي اسئلة قد تأتي من خلال لجنة الشؤون الخارجية حول هذا الموضوع

وعن موعد عودة العمل في المنطقة المقسومة قال: نحن نتحدث عن منطقة مقسومة موجودة بين الكويت والسعودية ومذكرة التفاهم وملحق الاتفاقية نصت صراحة على ان يبدأ العمل بعد دخولها حيز النفاذ والمقصود به بعد اخطار كلا الطرفين بعضهما بدخولها حيز النفاذ وبالنسبة للكويت حيز النفاذ هو بعد موافقة مجلس الأمة.

