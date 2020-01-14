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قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووفد برلماني امس بتقديم واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان ولافراد الأسرة المالكة، بوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد وذلك بقصر العلم بالعاصمة مسقط.

من جانب آخر فتحت السفارة العمانية في الكويت سجل التعازي في السلطان الراحل قابوس بن سعيد، حيث تقدم المعزين وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بالاضافة الى عدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين. وجدد الناصر خلال لقائه القائم بأعمال السفارة هلال الشنفري وأركان السفارة صادق مشاعر التعازي في الفقيد الكبير سائلا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة. وأضاف ان للراحل مكانة خاصة في قلوب الكويتيين جميعا فمواقفه البطولية الصلبة الى جانب الحق الكويتي إبان الغزو العراقي للكويت مازالت ماثلة في الاذهان ومحفورة فيها بأحرف من نور.

وأكد ان رعاية جلالته الأبوية والمباشرة للكويتيين الذين كانوا في السلطنة في تلك الفترة لايمكن ان تنسى، وستظل الأجيال الكويتية تحفظ لجلالته هذا الفضل العظيم، مضيفا ان الساحة الخليجية والعربية فقدت برحيله احد ابرز أصوات الحكمة والاعتدال والاتزان في المنطقة والعالم. وأعرب عن أمله في التوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق ال سعيد سائلا العلي القدير ان يعينه على مواصلة رسالة المحبة والتواصل والسلام وتحقيق امال وطموحات الشعب العماني في الأمن والتقدم والازدهار.