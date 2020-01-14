الأولى

حذرت لجنة الميزانيات البرلمانية الجهات الحكومية من الالتفاف على الباب الاول في الميزانية من خلال ابرام عقود لمستشارين كانوا موظفين تنفيذيين في الوزارات نفسها وتم انهاء خدماتهم سواء تطبيقا لسياسة الاحلال أو بلوغهم السن القانونية واعادة تعيينهم عن طريق العقود الاستشارية للقيام بنفس الأعمال التنفيذية ما أدى الى تحميل الوزارة مبالغ طائلة.

وأكدت اللجنة أنها اثبتت في تقاريرها ما يعد ظاهرة شهدتها جميع الجهات الحكومية وذلك بالالتفاف على الباب الأول وقيام بعض الجهات بالتعيين اما عن طريق عقود الاستشارات على الباب الثاني أو عقود الصيانة ضمن باب المشاريع الانشائية على الرغم من أن تلك الوظائف تعد تنفيذية كمحاسبين وقانونين وغيرهم، وعلى اثره قامت اللجنة بتكليف مسبق لديوان المحاسبة بدراسة تلك العقود. وأكدت على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية والكفاءات للحد من ظاهرة التوسع في تلك العقود وما يترتب عليها من تكاليف تتحملها الميزانية العامة للدولة.

من جانب آخر اعلنت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة وضع استراتيجية جديدة لتنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مستشارين خارجيين. وكشفت المصادر ان هذه الخطوة جاءت بعد ارتفاع أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ليبلغ اجمالي العاطلين عن العمل 16 ألف مواطن. وأظهرت تقارير الجهات الرقابية أن نسبة نمو العمالة الوطنية في «الخاص» لا توازي المبالغ المنفقة على دعم العمالة، مشيرة الى أن مصروفات دعم العمالة بلغت 4.5 مليارات دينار خلال السنوات العشر الأخيرة. واشارت التقارير الى أن عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص يراوح مكانه حاليا ولا يتجاوز 61 ألفا مؤكدة ان أبرز أسباب العزوف المزايا التي تقدمها الوظيفة في القطاع الحكومي.