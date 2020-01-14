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تأكيدا لما نشرته «النهار» الاسبوع الماضي عن سد الوظائف الشاغرة في هيئة التطبيقي ، اعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي البدء في اجراءات شغل تلك الوظائف من بين أعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تليها المعاهد، وفق الشروط والضوابط المحددة. جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع مدير عام الهيئة د. علي المضف، حيث أفاد بأن اختيار أعضاء هيئة التدريس للأماكن الشاغرة سيتم وفق معايير مقننة تراعي مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا حرص الهيئة على إنجاز ملف الوظائف الشاغرة وتسكينها خلال فترة وجيزة. وأشاد الحربي بالدور الذي يقوم به د. علي المضف وجميع المسؤولين من أجل تطوير التعليم التطبيقي، مثمنا في ذات الوقت دور أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية.