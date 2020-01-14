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أكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح ان معرض (الكويت للطيران 2020) خطوة بالاتجاه نحو العالمية وقفزة حضارية جديدة في صناعة معارض الطيران. واضاف الشيخ سلمان في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق معرض الكويت للطيران غدا الاربعاء والذي يستمر حتى 18 الحالي برعاية سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ان الكويت اولت اهتماما كبيرا لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد.

واوضح ان الطيران المدني اعتمدت منهجية جديدة تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035) تتمثل مرتكزاتها الرئيسة في تحول البلاد لمركز اقليمي نشط في حركة العبور للربط بين الغرب والشرق لتنفيذ واحدة من اولويات الدولة التي تتبلور في تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران. واشاد بالجهود الكبيرة للديوان الاميري على رعاية ودعم المعرض مثمنا الجهود الفاعلة للجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للمعرض لجهودهم على مدى 10 أشهر والتي تكللت باتمام الاستعدادات لانطلاق المعرض في موعده. بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض احمد بهبهاني في تصريح مماثل ان المعرض يمثل مرحلة جديدة من التطلعات والتحديات في صناعة معارض الطيران حول العالم لاسيما ان الكويت من اولى الدول المستثمرة بمجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الاوسط. واكد بهبهاني ان المعرض سيسهم في تعزيز مكانة الكويت الاقليمية والدولية ودعم رؤية (كويت جديدة 2035) لجعلها مركزا تجاريا واقتصاديا لاسيما اتاحة الوصول الى سوق عالمية كبيرة مستهلكة لصناعة الطيران المدني والعسكري.