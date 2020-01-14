الحكومة راجعت مصروفاتها لتحقيق 3 مليارات دينار خفضاً في ميزانية 2020/2021

الأولى

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«النهار» عن تقليص النفقات في الميزانية العامة للدولة 2020/2021 بواقع 3 مليارات دينار في ظل توجه حكومي جاد لتقليل العجز في الميزانية والتوجه نحو رفع الانفاق الرأسمالي وانجاز المشاريع التنموية التي طال انتظارها في الخطط التنموية السابقة. وأوضحت المصادر انه تمت مراجعة موازنة الجهات والوزارات الحكومية بدقة كبيرة، مع شطب جميع المصروفات التي اعتبرت هدراً، خاصة تلك المتعلقة بأوامر تغييرية في المشروعات العامة، كما تم تقليص المصروفات الأخرى المتعلقة بامتيازات السفر وغيرها، مؤكدة انه لا انشاء لهياكل حكومية جديدة الا في حالات الضرورة القصوى ووفق ما تقتضيه المصلحة للدولة. ولفتت ان الحكومة بصدد الاعلان عن ميزانية العام المالي 2020/2021 التقديرية خلال الشهر الحالي، مستدركة ان العمل يجرى على قدم وساق لتنسيق الرؤى بين الجهات الحكومية لوضع آلية حكومية موحدة للصرف على المشروعات التنموية بشكل دقيق تراعي نسب الانجاز والاسراع في تسليم المشروعات التنموية العالقة بسبب المعوقات والاجراءات البيروقراطية المتزايدة. وأوضحت ان الحكومة تسعى بشكل حثيث لتقليص قيمة العجز المقدر في ميزانية العام المالي الحالي 2019/2020 عبر ضغط النفقات الجارية، مضيفة ان ارتفاع اسعار النفط الكويتي لمستويات لامست 70 دولاراً في الآونة الأخيرة ساهم وبشكل كبير في تعزيز ايرادات الميزانية العامة للدولة وهو ما سيدفع لتقليص مستويات العجز لحدود 4 مليارات بدلاً من 7.7 مليارات المقدرة في الميزانية. وتركز الحكومة في استراتيجية عملها المقبلة على توظيف العمالة الوطنية ورفع نسبها في الجهات الحكومية المختلفة، زيادة نسب الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية والاسراع برفع نسب المشاريع التي تم انجازها، علاوة على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً واقليمياً عبر زيادة الدعم الموجه للمنتجات الوطنية والعمل على جعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات والسعي لبناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وزيادة مستوى نصيب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي والتي لم تزد عن 45.3 في المئة بنهاية 2018 /2019 في ظل التذبذب في أسعار النفط على وقع التوترات الجيوسياسية. جدير بالذكر ان وزارة المالية اشارت في وقت سابق الى ان اجمالي السحب من الاحتياطي العام للدولة قد بلغ 42.78 مليار دينار في 5 سنوات الماضية وأن الاحتياطي العام وصل الى 20.64 ملياراً بنهاية سبتمبر 2019، مشيرة الى ان ما تم سحبه لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة اقترب من 15 مليار دينار.