الأولى

أسهمت جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي التي ناقشت القضية المرورية في استعجال وزارة الاشغال تنفيذ خططها التنموية لتوسعة الطرق وتطويرها إسهاما منها في حل مشكلة الازدحام.

الوزارة بدأت فعليا التجهيز لتطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) كأحد المشاريع الحيوية الرامية الى تطوير شبكة الطرق الرئيسة في البلاد، ومواكبة خطة التنمية الشاملة.

وكانت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقعت في وقت سابق الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) مع مكتب استشاري عالمي، مؤكدة ان المشروع سيعكس مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى التحتية وفق أفضل المواصفات العالمية للطرق لسريعة والجسور. ولفتت الى ان المشروع يهدف أيضا لرفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي للدولة حتى 2030.

وأفادت بأنه سيتم تطوير الطريق القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول 38 كيلومترا، ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم (1) في الدائري الاول، لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الاحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا، اضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسرا للمشاة على امتداد الطريق. وذكرت ان المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مجموعات تتضمن الاولى دراسة الجسر الممتد من شارع السور الى مدينة الاحمدي، والثانية تشمل انشاء الجزء الاول من الجسر، بدءا من الاحمدي الى طريق الدائري السادس بطول 20 كيلو مترا، متضمنا انشاء هيكل الجسر والتقاطعات والمداخل واعمال نقل الخدمات العامة، والمجموعة الثالثة تتضمن استكمال انشاء الجسر، بدءا من الدائري السادس وصولا لمدينة الكويت بطول 16 كيلومترا، متضمنا كل الخدمات اللازمة.

وذكرت انه تم الاخذ بالاعتبار عند تصميم المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات، ضمن أعمال تطوير الطريق.

ويشمل المشروع عدة مراحل، الاولى تتضمن دراسة الجدوى لمدة 12 شهرا وتشمل القيام بالاعمال المتعلقة بالدراسة الميدانية والطبوغرافية والبيئية والمرورية والخدمات الاساسية وتقييم المخاطر والتقييم الهندسي، والثانية تتضمن التصميم التمهيدي لمدة 8 أشهر وتشمل قيام المستشار العالمي بتقديم 3 بدائل تصميمية للتصميم التمهيدي لتحسين اداء الطريق وفقا للمعايير العالمية والمحلية.