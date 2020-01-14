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اعلن وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل ان اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية ستدخل حيز التنفيذ في الكويت بعد موافقة مجلس الأمة عليها.

وقال الفاضل في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في مجلس العزاء الذي أقامته السفارة العمانية صباح امس: مذكرة التفاهم وملحق الاتفاقية نصا صراحة على ان يبدأ العمل بها بعد دخولها حيز التنفيذ، وهو بالنسبة للكويت يعني عقب موافقة مجلس الأمة. من جانب آخر اوضح الفاضل ان التوترات من شأنها ان تزيد أسعار النفط، لكن الأسعار انخفضت قليلا بعد استهداف القاعدة الاميركية في العراق، مشيرا الى ان هذا الانخفاض مبشر بهدوء الأوضاع في المنطقة، ونحن نرى ان الأسعار لا تزال في اطار معدلاتها بين 60 و70 دولارا وهو حاجز مقبول لمنظمة الأوبك. وحول تصريحات الامين العام لمنظمة الاوبك عن ان المنظمة لا تتحمل بمفردها مسؤولية ارتفاع الأسعار قال: هناك اختلاف بسيط حول ذلك التصريح لانه يجب ان يصدر من رئيس المنظمة وليس من الأمين العام. وبخصوص دراسات الأسعار قال انها مستمرة وتقوم أوبك باصدار تقاريرها الدورية حول هذا الموضوع، كما ان وجود تأثير لأوبك في أسعار النفط لا يعتبر جديدا، فتاريخ المنظمة يشهد بان هناك دورا لجميع الدول المنتجة والمصدرة للبترول.