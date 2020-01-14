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تستعد وزارة الصحة لاستلام مشروع توسعة مستشفى العدان في منتصف العام الحالي.

وابلغت مصادر في الوزارة «النهار» ان المشروع يأتي ضمن خطة التنمية، ويندرج تحت برنامج زيادة السعة السريرية ، ويأتي ضمن سياسات عامة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة من القطاع الخاص.

ولفتت الى ان المشروع عبارة عن إقامة مبان جديدة لمستشفى العدان، بطاقة 637 سريرا بجوار المستشفى القديم، بهدف تقديم مستوى عال من خدمات الرعاية الصحية وتقليل فترات الانتظار وحالات العلاج بالخارج. وذكرت انه يضم تطوير مبنى المستشفى الرئيس للنساء والاطفال والولادة بسعة 637 سريرا ويتكون من سرداب ودور ارضي و12 طابقا علويا على مساحة 30 الفا و500 متر مربع. واشارت الى ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 232 مليون دينار ومدة تنفيذ العقد 4 سنوات هي مدة اعمال المباني الجديدة و5 سنوات لاعمال الصيانة التشغيلية.