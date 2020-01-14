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اعلن بنك الائتمان ان اجمالي القروض المصروفة في 2019 بلغت 338 مليون دينار واجمالي الشيكات المعتمدة بلغت 45 ألف شيك.

واوضح البنك في احصائية متخصصة صادرة عنه امس إن اجمالي عدد العملاء الذين استقبلهم البنك في جميع افرعه بلغ 374 الف عميل وان القرارات الصادرة من الفروع كافة بلغت 29 ألف قرار في حين بلغ اجمالي العقود الموقعة في الادارة القانونية 7888 عقدا.

وذكر ان اجمالي مكالمات مركز الاتصال بلغت 23 ألفاً فيما قفزت التحويلات البنكية الى 23 ألفاً. وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي ان قائمة الانجازات التي تحققت خلال 2019 شملت تطوير نظام البنك والاخذ بنظام (اوراكل المالي) وتطبيق نظام الرد الالي وتطوير نظام خدمة العملاء.