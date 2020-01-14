وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح بمكتبه مساء الأول من أمس وفد نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية برئاسة بدر العنزي واعضاء مجلس الادارة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه، وتم تبادل الاحاديث الودية، واستمع من اعضاء النقابة عن الدور الذي تقوم به نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.

بدوره قدم رئيس النقابة بعض المقترحات لهذا العام، وتم التطرق لبعض الموضوعات التي تهم الموظفين والعاملين المدنيين بالوزارة، حيث اصدر الوزير توجيهاته لبحث وحل جميع الموضوعات التي تم التطرق لها وفقا للاطر القانونية والادارية الخاصة بالمؤسسة الامنية، مؤكدا ان حقوق العسكريين والمدنيين بوزارة الداخلية هي من اولى اهتمامات الوزارة.

