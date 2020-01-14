وطن النهار

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي والوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي وقيادات قطاع أمن المنافذ ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة د. سلمان اللافي، اختتمت يوم الأربعاء الماضي، دورة لغة الإشارة والتي أقيمت في مركز التدريب التخصصي بقطاع أمن المنافذ بالتعاون مع وزارة التربية خلال الفترة من 22/12/2019 وحتى 8/1/2020، وشارك فيها 31 من منتسبي قطاعات الوزارة الخدمية «المرور- المنافذ- شؤون الإقامة».

ورحب الفريق النهام بالحضور ونقل إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووجه الشكر لجهود وزارة التربية، ولكل من شارك في الدورة من مدربين ومتدربين ومن قام بالإعداد لها، مؤكداً أن الهدف من هذه الدورات هو صقل مهارات منتسبي الوزارة للتعامل مع فئة مهمة من فئات المجتمع، الا وهي فئة الصم والبكم.

وشدد على أهمية إقامة العديد من الدورات المتخصصة لاكتساب الخبرات للتعامل مع جميع فئات المجتمع، وحث المشاركين في الدورة على تطبيق كل ما تلقوه من معلومات سواء نظرية أو عملية، معرباً عن سعادته لما شاهده من كفاءة واتقان المتدربين للغة الإشارة وحرصهم على تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع من خلال تعاملهم الحضاري في جميع قطاعات وزارة الداخلية الخدمية.

