«العدل» رفعت منع السفر عن 5.700 مطلوب

وطن النهار

اصدرت الادارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل تحليلا احصائيا لانجازاتها جاء فيه ان اجراءات اقسام التنفيذ بلغت 235051 اجراء خلال الشهر الماضي شكلت اجراءات طلب حجز تنفيذي بما للمدين لدى الغير العدد الاكبر منها حيث بلغت نسبتها 26?2% من اجمالي الاجراءات، بينما شكلت اجراءات فتح ملف «لتعديل نفقة» اقل الاجراءات عددا بنسبة 0?04%. وبشأن اقسام منع السفر اوضح التحليل الاحصائي ان اجمالي اجراءات اقسام منع السفر المختلفة بلغ 19552 اجراء خلال الشهر الماضي حيث بلغت اجراءات امر رفع منع سفر 5700 بنسبة 29?2% وهي النسبة الاكبر من الاجراءات تليها اجراءات منع سفر بنسبة 19?8% في حين شكلت اجراءات امر ضبط واحضار مدين واجراءات تجديد امر ضبط واحضار مدين الاقل عددا بنسبة 0?01% لكل منهما خلال هذا الشهر.

واشارت الى ان اجراءات فرع المطار تشكل النسبة الاكبر من حيث عدد الاجراءات حيث بلغت نسبتها 46?5% من اجمالي اجراءات الفروع، في حين فرع مبارك الكبير الاقل عددا من حيث الاجراءات بنسبة 1?8%.

وبمقارنة اجراءات اقسام منع السفر خلال اغسطس بنفس الشهر من العام السابق ارتفع اجمالي عدد الاجراءات خلال هذا الشهر بنسبة 16?4% عن الشهر المناظر له من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع عدد الاجراءات في بعض الفروع، حيث بلغت اعلى نسبة تغير في فرع العاصمة بنسبة 272?4%، يليه فرع الجهراء بنسبة 24?5%، واخيرا فرع المطار بنسبة 5?1%، بينما انخفضت نسبة التغيير في عدد اجراءات منع السفر في فرع حولي بنسبة 44?3% ثم فرعي الفروانية والاحمدي بنسبة 27?7% و23?6% على الترتيب، واخيرا فرع مبارك الكبير بنسبة 15?2%.

وحول اقسام الايجارات جاء في التحليل ان اجمالي اقسام الايجارات 5892 بلغ اجراء خلال شهر حيث جاءت اجراءات ايصال التوريد في المرتبة الاولى خلال هذا الشهر بعدد 4652 اجراء وبنسبة 79?0% بينما جاءت اجراءات اعادة ملف مغلق واجراءات ايصال استلام انذار وحكم في المرتبة الاخيرة باجراء واحد فقط وبنسبة 0?02% لكل منهما.

واضاف تشكل اجراءات فرع العاصمة العدد الاكبر من حيث عدد الاجراءات بنسبة 78?2%، في حين جاءت معاملات فرع مبارك الكبير الاقل عددا بنسبة 1?0% مشيرا الى انه بمقارنة اجراءات اقسام الايجارات خلال شهر اغسطس 2019 مع نفس الشهر من العام السابق فيتضح انخفاض اجمالي عدد الاجراءات خلال هذا الشهر بنسبة 27?2% عن الشهر المناظر له من العام السابق وذلك بسبب انخفاض عدد الاجراءات في جميع الفروع، حيث جاء فرع الاحمدي بنسبة 78?2% وهو الاكثر انخفاض، يليه فرع مبارك الكبير بنسبة 63?2% ثم فرع الفروانية بنسبة 39?9% يليه فرع الجهراء بنسبة 19?2% واخيرا فرعي حولي والعاصمة بنسبة 10?7% و9?2% على الترتيب.

