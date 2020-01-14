العيسى: «إحياء التراث» مهتمة بمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب

وطن النهار

قام رئيس مجلس ادارة إحياء التراث طارق العيسى يرافقه أمين سر الجمعية وليد الربيعة بزيارة لسفارة الصومال لدى الكويت، حيث تم اللقاء مع السفير عبد الله محمد أودوا.

وفي تصريح له أوضح العيسى أن جهود الجمعية مستمرة في تقديم كل عون ممكن، وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية في الصومال الشقيق بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وقد بدأت منذ عدة سنوات بتنفيذ مشروع (المخيمات الطبية) لمساعدة المرضى هناك، إضافة لتوزيع المواد الإغاثية، وغيرها من المشاريع.

من جهة أخرى، استعرض العيسى جهود الجمعية في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، موضحاً انها من أهم أولويات الجمعية في مشاريعها الدعوية، مشيراً إلى مكتبة طالب العلم الثامنة التي تعالج هذه الظاهرة، والتي تحوي الكتب التالية: (التكفير وضوابطه- مشكلة الغلو في الدين- فتنة التفجيرات والاغتيالات- الفتاوى المهمة في القضايا المدلهمة لهيئة كبار العلماء – المواعظ والخطب المنبرية لأئمة الحرم وهيئة كبار العلماء- تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج- معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة- الحكم بغير ما أنزل الله- وجادلهم بالتي هي أحسن- قواعد في التعامل مع العلماء). وقد تم تزويد السفير الصومالي بنسخة من مجلة (جهود الجمعية في مكافحة الإرهاب والتطرف). من جانبه، طلب السفير الصومالي عبدالله أودوا من جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يكون هناك تعاون رسمي مع الحكومة الصومالية للاستفادة من الخبرة الكبيرة لجمعية إحياء التراث، وخصوصاً في توعية الشباب، وذلك بإقامة المحاضرات وطباعة الكتب وغير ذلك من الأنشطة التي تدعو لتعزيز الوسطية الدينية، ومحاربة الفكر المتطرف، وتوجيه هذه الحملة الثقافية الشرعية الى شريحة الشباب الصومالي لتبصيره بأمور دينه بفهم صحيح بعيداً عن التطرف والغلو. كما ناقش الطرفان أهم المشاريع الخيرية التي تحتاجها الصومال، حيث ذكر السفير الصومالي ان الصومال الآن تمر بمرحلة جفاف شديدة، وأن مشاريع المياه تعد من أهم المشاريع التي تحتاجها الصومال الآن. وفي نهاية اللقاء قام العيسى بإهداء السفير الصومالي درعاً تذكارية ونسخة من مكتبة طالب العلم الثامنة، ونسخة من كتيب (جهود الجمعية في مواجهة الغلو في الدين والانحرافات الفكرية)، وبعض الإصدارات الأخرى.

