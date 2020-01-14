«النجاة»: إعداد خطة خيرية لـ 2020

وطن النهار

أكد رئيس قطاع الموارد والإعلام في جمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني أن الجمعية قامت بإعداد خطة مميزة لعام 2020 تهدف من خلالها إلى تكثيف ومضاعفة جهودها الإنسانية داخل الكويت في شتى المجالات الإنسانية والتعليمية والغذائية والطبية والتنموية والتوعوية، لافتا الى ان الجمعية تعد من أكبر الجمعيات الخيرية التي حققت إسهامات جليلة داخل المجتمع الكويتي من خلال حملاتها الخيرية المليونية مثل « أبشروا_ بالخير» والتي استفاد منها آلاف الأسر فيما يتعلق بسداد الإيجارات، وحملة «أعطه_قلماً» التعليمية والتي اسهمت في توفير التعليم للطلبة المعسرين، وغيرها من الحملات الخيرية الأخرى التي لاقت إقبالا كبيراً من أهل الخير، واسهمت في تخفيف معاناة المستفيدين. وقال الثويني: لدينا اهتمام كبير جداً بملف التعليم داخل الكويت حيث نحرص على مساعدة الطلبة الأيتام وضعاف الدخل والفقراء، وذلك من خلال لجنة طالب العلم والتي بفضل الله ثم دعم المحسنين قدمت منذ إنشائها المساعدات المالية لـ قرابة 50 ألف طالب علم داخل الكويت، ونقيم كذلك دورات تدريبية تعليمية مميزة من خلال مشروع «خله منتج» والذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب المعطلة وتنميتها، وحققنا من خلاله نتائج «مشرفة» ونقلنا الكثير من الأسر من قائمة الانتظار الطويلة في طابور المساعدات إلى ميدان العطاء والانتاج، وهذا ما تسعى النجاة الخيرية إلى تحقيقه بقوة وهو نقل الأسر من العوز والحاجة إلى الإنتاج والتنمية.

