loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السلطان هيثم بن طارق استقبله بقصر العلم في مسقط

الغانم ترأس وفداً برلمانياً لتقديم العزاء بقابوس


قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له بتقديم واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ، سلطان عمان ولافراد الأسرة المالكة، بوفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد وذلك بقصر العلم بالعاصمة مسقط.
وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من النواب: عدنان سيد عبدالصمد وسعدون حماد العتيبي وفراج العربيد وعبدالله الكندري وخالد الشطي واسامه الشاهين وسعود الشويعر والدكتور خليل ابل وامين عام مجلس الامة علام الكندري.
وكان الغانم قد وصل الى مسقط في وقت سابق امس حيث كان في استقباله على أرض المطار رئيس مجلس الشورى العماني خالد هلال المعولي وامين عام مجلس الشورى احمد الندابي وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي واركان السفارة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة