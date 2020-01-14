أحمد الناصر: قابوس أرسى مبادئ الوسطية والحوار

وطن النهار

تقدم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر بخالص التعازي للسلطان هيثم بن طارق وحكومة وشعب عمان الشقيق بأحر التعازي وخالص المواساة في فقيد الخليج والأمتين العربية والاسلامية السلطان قابوس بن سعيد.

وتابع: وفي الوقت الذي نشارك فيه شعب عمان الشقيق هذا المصاب الجلل نتذكر المحطات المهمة التي ارساها السلطان قابوس خلال 50 عاما من نهضة شاملة لعمان وكذلك ارسائه لمبادئ العقلانية والحوار والوسطية والحكمة اقليميا ودوليا، متمنيا التوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق لاستكمال المسيرة المباركة للراحل الكبير من اجل استقرار وازدهار السلطنة وشعبها العريق.

ومن جانبه تقدم وزير النفط د. خالد الفاضل بخالص تعازيه واصدق مشاعر المواساة للسلطان هيثم بن طارق وللشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وصفه بالقائد العظيم والذي كان يتمتع بالحكمة والريادة في القيادة وكان صانع نهضة سلطنة عمان الشقيقة.

ريادة

وبدوره تقدم وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بخالص التعازي للسلطان هيثم بن طارق ولعموم الشعب العماني في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد.

واشار الى ان الفقيد الراحل عرف عنه الحكمة والريادة في القيادة على المستويين الخليجي والعربي ورائد النهضة في سلطنة عمان الشقيقة، متمنيا التوفيق والسداد لجلالة السلطان هيثم بن طارق.

وزيرة الأشغال رنا الفارس قالت: لقد فقدت عمان والخليج والامتين العربية والاسلامية قائدا عظيما وزعيما فذا، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، متمنية للسلطان هيثم بن طارق التوفيق والسداد.

من جانبها تقدمت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بخالص التعازي واصدق مشاعر المواساة للسلطان هيثم بن طارق وللشعب العماني الشقيق في مصابهم العظيم، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يسكنه فسيح جناته.

وأشادت بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - العمانية والتي وصفتها بالتاريخية والمتطورة، لافتة الى ان اعلان الكويت الحداد الرسمي يعكس عمق هذه العلاقات.

من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري نعزي الشعب العماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي قام ببناء السلطنة وجعلها مثالا للتطور والتنمية في المنطقة والاقليم، لافتة الى أن الحزن عم الجميع بوفاته ونتمنى التوفيق والتطور للسلطان هيثم بن طارق.

وبدوره اكد عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الأحد امباكي المكانة الكبيرة التي يتحلى بها الفقيد ومواقفه الايجابية مع الجميع في المنطقة والعالم، معربا عن خالص تعازيه بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال لقد كان قائدا حكيما ومعتدلا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت على السلطنة والمنطقة بأثرها مشيرا الى مواقفه الايجابية ليس لمصلحة سلطنة عمان فقط و انما للمنطقة كلها.

واضاف ان المنطقة بفقدها السلطان قابوس فقدت زعيما وقائدا كبيرا وندعوا له بالرحمة والمغفرة وان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم السلطان هيثم بن طارق التوفيق والسداد ليواصل العطاء تكملة لما قام به السلطان قابوس.

صديق

من جهته قال السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت ان السلطان الراحل كان صديقا للمملكة المتحدة وللاسرة الحاكمة في بريطانيا ونحن اليوم نقدم تعازينا للشعب العماني نيابة عن السفارة، لافتا الى أن أمير ويلز الأمير تشارلز قد حضر مراسم العزاء شخصيا في العاصمة مسقط ونتمنى التوفيق للسلطان الجديد هيثم بن طارق.

سفير خادم الحرمين الشريفين الامير سلطان بن سعد أعرب عن خالص تعازيه لسلطنة عمان حكومة وشعبا وللامتين العربية والاسلامية في المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد.

وأضاف ان السلطان قابوس بن سعيد لم يكن قائدا وزعيما لعمان وحسب ولكن لجميع المنطقة وعزاؤنا في خلفه السلطان هيثم بن طارق متمنيا له التوفيق والسداد داعيا المولى عزوجل للسلطان قابوس بالمغفرة والرحمة.

عزاء خليجي

وبدوره اكد القائم بأعمال سفارة البحرين لدى الكويت محمد السبت ان العزاء بوفاة السلطان قابوس ليس عمانيا فقط انما هو بحريني ايضا ولكل دول الخليج مستذكرا النهضة «العمانية» في عهد السلطان قابوس الذي يعتبر الباني لسلطنة عمان الحديثة، لافتا الى بصمات الفقيد في بلاده وفي المنطقة بأسرها.

وتمنى التوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق ليواصل مسيرة السلطان قابوس في التنمية.

من ناحيته تقدم السفير الجزائري لدى البلاد عبد المالك بوهدو بخالص تعازيه وأصدق مواساته للسلطان هيثم بن طارق ولعموم الشعب العماني في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتابع: أن اعمال ومآثر المغفور له بإذن الله السلطان قابوس ستظل باقية بعد رحيله فهو صانع نهضة سلطنة عمان، كما انه كان قائداً مؤثراً وزعيماً رائداً في المنطقة.

راعي كنيسة الروم الأرثوذكسية غطاس هزيم تقدم بخالص التعازي للسلطان هيثم بن سعيد ولعموم الشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

زمن الكبار

وأضاف ان المصاب عظيم والخسارة كبيرة للانسانية فلقد كان رجل سلام فتح ابواب السلطنة للجميع، مؤكداً ان الراحل من زمن الكبار والكبار لا يموتون حيث تظل افعالهم وقيمهم ومبادئهم.

بدوره قال السفير الأردني لدى البلاد صقر أبو شتال نعزي الشعب العماني بوفاة السلطان قابوس متمنيا التوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق وان يعينه الله على حمل هذه المسؤولية وان يكون خير خلف لخير سلف.

وتذكر ابو شتال ما عرف عن الراحل من دبلوماسيته الهادئة وتعاونه الكبير مع الامتين العربية والاسلامية، موضحاً أن الجميع شاهد ولاحظ مدى محبة العالم الراحل على مدى اليومين الماضيين مشيرا الى وجود علاقات كبيرة و تاريخية واخوية بين الزعيمين الراحلين الملك حسين والسلطان قابوس الذي كان دعمه للأردن لا ينسى فعزاؤنا واحد والأردن أعلنت الحداد ونكست اعلامها على وفاة فقيد الامة.

السفير التونسي لدى البلاد احمد بن الصغير أكد ان هذا المصاب جلل فالفقيد كبير وله مكانة مميزة في الأمتين العربية والاسلامية.

وتابع: لقد حرص الرئيس التونسي ان يقدم التعازي بنفسه، متمنيا التوفيق والسداد للسلطان الجديد.

من طرفه أعرب عضو المجلس الاستشاري لدول مجلس التعاون سليمان ماجد الشاهين عن تعازيه لوفاة الراحل السلطان قابوس بن سعيد وقال ان الفقيد كان خير امين وشاهد على أمجاد السلطنة ومفاخرها من مالك بن فهم الى الامامة العاشرة الزاهرة متمنياً التوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق وشعبه الامين.

وعد وأوفى

رئيس تحرير جريدة السياسة احمد الجار الله تقدم بخالص العزاء الى سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا مستذكرا المقابلة الصحافية الأولى التي اجراها معه في عام 1970 والذي اكد فيها انه سيصنع نهضة سلطنة عمان وهذا ما تحقق بالفعل، متمنيا دوام الازدهار للسلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق.

بدوره تقدم الملحق العسكري الكويتي الاسبق في سلطنة عمان اللواء ركن متقاعد نادر شعبان بخالص التعازي لسلطنة عمان حكومة وشعبا في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس، موضحا ان الراحل كان زعيما فذاً صنع نهضة السلطنة وله الفضل في وصولها الى مصاف الدول المتقدمة كما ان الشعب العماني شعب مضياف يحب الخير للجميع.

