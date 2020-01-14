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وطن النهار

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إبراهيم الدعيج: مواقف قابوس راسخة


قال الشيخ الدكتور ابراهيم الدعيج لا يسعني ونحن في ظل هذا المصاب الجلل الكبير الذي ألم بسلطنة عمان الشقيقة ومنطقة الخليج والعالم العربي والاسلامي بفقدان السلطان قابوس بن سعيد إلا أن أستذكر دائما مواقفه ومواقف الشقيقة سلطنة عمان مع الكويت في كل قضاياها ويعجز اللسان عن التعبير في مثل هذا الموقف والحديث عن مآثر هذا الرجل العظيم، مسترسلاً، ومنطقة الخليج تشعر بذلك والدليل على ذلك توافد القادة والرؤساء الى مسقط لتقديم واجب العزاء.
ولفت الى العلاقة الخاصة بين السلطنة والكويت واميرها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي استذكر مواقف السلطان اثناء جريمة غزو العراق للكويت.
واكد ان هذه العلاقات القوية بين الكويت والسلطنة ستستمر وكذلك مع جميع اخواننا في دول الخليج.


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