السفير الإيراني تقبَّل التعازي في ضحايا «الأوكرانية»

وطن النهار

افتتحت سفارة الجمهورية الإيرانية صباح امس وليوم واحد سجل التعازي في ضحايا الطائرة الاوكرانية التي راح ضحيتها 187 شخصا. وقال السفير الايراني لدى البلاد محمد ايراني ان الحادث مؤلم ومؤسف للشعب الايراني ولجميع الشعوب التي لها ضحايا في هذه الطائرة المنكوبة وقدم التعازي لجميع أسر هؤلاء الضحايا.

واضاف في تصريح صحافي على هامش استقباله المعزين: نشكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لارسال برقية تعزية الى الرئيس د. حسن روحاني، مشيرا الى أن عددا من المسؤولين الكويتيين ارسلوا برقيات مماثلة.

واشار الى ان موضوع إسقاط الطائرة لايزال قيد التحقيق، لافتا الى ان المرجع الأعلى للثورة الايرانية حرص على اجراء التحقيقات ومتابعة الموضوع بشكل جاد، لافتا الى وجود خبراء من دول اخرى جاءوا لمتابعة التحقيقات

وقال ايراني انه بمجرد التأكيد ان قصف الطائرة كان نتيجة خطأ بشري اعترفت ايران بذلك للحيلولة دون اساءة الاستفادة من هذا الموضوع وأضاف نحن بانتظار نتائج التحقيقات الجارية وفتح الصندوق الأسود للحصول على معلومات جديدة قد تفيد في مجريات التحقيق وتقدم التصور الجديد حول هذا الحادث الأليم.

