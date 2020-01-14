وطن النهار

يعتبر طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) أحد المشاريع الحيوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في البلاد، ويعكس بعدا استراتيجيا يواكب خطة التنمية الشاملة.

وكانت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقعت في وقت سابق الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) مع مكتب استشاري عالمي، مؤكدة ان المشروع سيعكس كذلك مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى التحتية لمشاريع عملاقة، وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة للطرق السريعة والجسور.

وأوضحت ان مدة الاتفاقية الموقعة مع المكتب الاستشاري العالمي ستستغرق عامين وذلك بهدف تحسين جودة الطريق القائم وتطويره، نظرا للكثافة المرورية العالية الحالية.

وبينت ان الطريق يعتبر من اكثر الطرق كثافة وازدحاما في الكويت، لربطه بالكثير من المناطق المهمة على جانبيه مثل مناطق الأحمدي والفحيحيل والفنطاس والعقيلة بمدينة الكويت.

ولفتت الى ان المشروع يهدف ايضا لرفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت حتى 2030.

وأفادت بأنه سيتم تطوير الطريق القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول اجمالي يبلغ 38 كيلومترا، ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم (1) في الدائري الاول، لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الاحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا، اضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسرا للمشاة على امتداد الطريق.

وذكرت ان المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مجموعات تضمن الاولى دراسة الجسر الممتد من شارع السور الى مدينة الاحمدي، والثانية تشمل انشاء الجزء الاول من الجسر، بدءا من الاحمدي الى طريق الدائري السادس بطول 20 كيلو مترا، متضمنا انشاء هيكل الجسر والتقاطعات والمداخل واعمال نقل الخدمات العامة، والمجموعة الثالثة تتضمن استكمال انشاء الجسر، بدءا من الدائري السادس وصولا لمدينة الكويت بطول 16 كيلومترا، متضمنا كل الخدمات اللازمة، موضحا انه تم الاخذ بالاعتبار عند تصميم هذا المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات، ضمن أعمال تطوير الطريق. هذا وتشمل عدة مراحل يقوم بها المكتب الاستشاري بانجازها خلال مدة الاتفاقية، الاولى تتضمن دراسة الجدوى لمدة 12 شهرا وتشمل القيام بالاعمال المتعلقة بالدراسة الميدانية والطبوغرافية والبيئية والمرورية والخدمات الاساسية وتقييم المخاطر والتقييم الهندسي، والثانية تتضمن التصميم التمهيدي لمدة 8 أشهر وتشمل قيام المستشار العالمي بتقديم ثلاثة بدائل تصميمية للتصميم التمهيدي لتحسين اداء الطريق وفقا للمعايير العالمية والمحلية.

