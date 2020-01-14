وطن النهار

أنقرة - «كونا»: أجرى فريق الشفاء الانساني الكويتي أول من أمس الأحد كشفا طبيا وعمليات جراحية عدة للاجئين السوريين بمستشفى (سيفجي) في بلدة (ريحانلي) بمدينة (هطاي) جنوب تركيا. وقال عضو الفريق الدكتور علي العلندا لـ (كونا) ان استشاري جراحة عظام اليد الدكتور حسام بشير أجرى عددا من العمليات بينها حالة شلل الضفيرة العضدية بسبب انهيار منزل على شخص ما أدى الى شلله منذ حوالي خمسة أشهر مضيفا ان الفريق الكويتي أجرى تطعيما عصبيا للمريض، مضيفاً انه في الحالة الثانية‏ تم نقل أوتار لتمكين مريض سوري من مسك الأشياء واستخدام اليد بعد معاناة من شلل بعضلات اليد ما منعه من استخدام يده كما أجرى الفريق عملية نقل لعصب بالذراع لعلاج شلل باليد نتيجة شلل الضفيرة العضدية أيضا. وأوضح ان الفريق أجرى عملية لنقل العضلة الصدرية الى عضلة الكوع لتمكين مريض آخر يعاني شللا كاملا بالطرف العلوي ولا يستطيع استعمال يده في حين أجرى عملية ترقيع للجلد وتحرير للمفاصل وللأصابع وتثبيتها بالمسامير العظمية لمساعدة مريض آخر على الحركة كان يعاني حروقا متعددة بالجسم وتشوهات وانحرافا شديدا بالأصابع. وذكر العلندا ان استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور فيصل الهاجري أجرى 11 عملية من بينها لمريض سوري يبلغ من العمر 26 عاما تعرض لقصف أصيب على اثره بالنخاع الشوكي فتأثر الجهاز البولي وتم علاجه. وقال ان استشاري الجراحة العامة والأورام والمناظير الدكتور وليد بوحيمد أجرى عمليات جراحية لثلاثة مرضى بالمرارة وورم بالكتف واستئصال مرارة في حين أجرى استشاري جراحة الحروق والتجميل الدكتور ابراهيم أحمد 11 عملية ما بعد الحروق من بينها اثنتان مع الهاجري وواحدة مع بشير. وأضاف أن الفريق أجرى كشفا طبيا في مختلف التخصصات على حالات عدة تخللتها اصابات «معقدة» جراء القصف والحروب كما أجرى كشفا لأربع حالات سرطان. وكشف العلندا عن مشاركة العنصر النسائي ضمن الفريق للمرة الأولى حيث شاركت الدكتورة منيرة العصفور في المعاينات على المرضى كما شاركت في العمليات الجراحية وأجرت الدكتورة دانة الحقان كشفا طبيا على عدد من اللاجئين السوريين.