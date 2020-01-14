وطن النهار

قام وفد من جمعية النجاة الخيرية بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية لتوزيع كفالات الأيتام والمساعدات الشتوية للاجئين السوريين بالأردن ضمن فعاليات حملة « دفئاً وسلاما».

وقال رئيس الوفد خالد الوندة في تصريح صحافي له : حرصنا أن نستهل العام الجديد بزيارة ميدانية لأبنائنا الأيتام وذلك لتفقدهم والوقوف عن كثب على أهم احتياجاتهم، وسنقوم خلال هذه الزيارة بتوزيع الكفالات لعدد 1770 يتيماً تكفلهم النجاة الخيرية بالأردن، وتبلغ قيمة الكفالة 15ديناراً كويتياً، من خلال هذا المبلغ نوفر لليتيم أبسط مقومات الحياة الكريمة.

