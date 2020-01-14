وطن النهار

فقدت الكويت بوفاة أستاذ الفيزياء الذرية في جامعة الكويت الدكتور مصطفى عباس معرفي عن عمر ناهز الـ72 عاماً أحد رجالاتها المخلصين، بعد مسيرة حافلة زادت عن الاربعين عاما في طلب العلم والتدريس.

وحصل معرفي على درجة الدكتوراه في الفيزياء الذرية من جامعة ميتشغن في الولايات المتحدة، وهو أستاذ متقاعد بقسم الفيزياء في جامعة الكويت، حيث شغل منصب رئيس قسم الفيزياء مرتين، وعين عميداً للقبول والتسجيل، ومديراً للدراسات الصيفية بجامعة الكويت خلال الفترة من 1985 إلى 1989.

وعمل معرفي أستاذاً زائراً في جامعة البحرين (1990-1991)، وشغل منصب مستشار لمدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعمل مديراً لمكتب الجوائز في المؤسسة، كما أنه كان عضو هيئة تحرير مجلة عالم الفكر التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعضوا لعدد من المنظمات العلمية والمهنية.

ونشر معرفي عدداً من الأبحاث في مجال تخصصه في دوريات عالمية محكمة، كما ألف كتاب «مبادئ الطاقة» لطلبة كلية التربية في جامعة الكويت، وشارك في تأليف عدد من الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بتكليف من وزارة التربية في الكويت، وترجم العديد من المقالات العلمية لمجلة العلوم التي كانت تصدرها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأيضاً ترجم وحرّر عدداً من كتب الثقافة العلمية وآخرها المسار الزمني لتاريخ العلوم والتكنولوجيا، من إصدارات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

من جانبه نعى وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت د. سعود الحربي وأسرة جامعة الكويت المغفور له بإذن الله تعالى عضو هيئة التدريس السابق في قسم الفيزياء بكلية العلوم الدكتور مصطفى معرفي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي.

وقال الحربي «إن الفقيد كان استاذاَ فاضلاً وعلماً من أعلام جامعة الكويت وباحثاً متميزاً، طالما ما عرف بتواضعه وإخلاصه في العمل وعلاقته الطيبة مع الجميع»، إذ كرّس حياته في خدمة العلم والتعليم الأكاديمي، مؤكداً أن رحيل معرفي يعد خسارة لكلية العلوم وجامعة الكويت.

وذكر الوزير الحربي أن الكلمات لا تفي الفقيد قدره وإخلاصه ووفاءه في العمل في الجامعة، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

بدوره، نعى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل الباحث والأكاديمي د.مصطفى عباس معرفي عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة قسم الفيزياء في جامعة الكويت، والذي ووري الثرى يوم اول من امس الأحد.

وقال العبدالجليل إن للمغفور الحاصل على الدكتوراه في الفيزياء الذرية من جامعة متشيغن في الولايات المتحدة له بصمات واضحة في الارتقاء بالمشهد العلمي والثقافي الكويتي من خلال جهوده الواضحة في الساحة المحلية سواء في الميدان التربوي والتعليمي من خلال عمله في العديد من المنظمات العلمية والمهنية داخل وخارج الكويت ، إضافة إلى عمله مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال عضويته في هيئة تحرير (مجلة عالم الفكر) التي تصدر عنه بشكل دوري ومساهماته في نشر البحوث الرصينة فيها.

وأضاف العبدالجليل الذي أناب بتعزيته عن جميع العاملين في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «لقد كان المغفور له من الذين جمعوا بين العلوم التطبيقية و الفكر والثقافة معاً، فقد نشر عدداً من الأبحاث في مجال تخصصه في دوريات عالمية محكمة، وشارك في تأليف عددٍ من الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بتكليفٍ من وزارة التربية في الكويت، وترجم العديد من المقالات العلمية لمجلة العلوم الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كما ترجم وحرر عدداً من كتب الثقافة العلمية وآخرها «المسار الزمني لتاريخ العلوم والتكنولوجيا»، وألف كتاب «مبادئ الطاقة» لطلبة كلية التربية بجامعة الكويت، وشارك في تأليف عددٍ من الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بتكليف من وزارة التربية والتعليم.

وتقدم العبدالجليل بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد والأسرة التربوية والأكاديمية الجامعية، مؤكدا أنها فقدت برحيله علما في ميدان الثقافة والعلوم، داعيا المولى تعالى وأن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

