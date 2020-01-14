«الصحة»: إنجاز توسعة مستشفى العدان الجديد منتصف العام الحالي

وطن النهار

تستعد وزارة الصحة لتسلم مشروع توسعة مستشفى العدان الجديد في منتصف العام الحالي.

ويأتي مشروع المباني الجديدة لمستشفى العدان ضمن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة، ضمن خطة التنمية، وتندرج تحت برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات، ضمن سياسات عامة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة من القطاع الخاص للتوافق مع الزيادة السكانية.

كما تتضمن هذه السياسات الاستمرار في إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية القائمة، واستحداث وحدات وخدمات علاجية جديدة لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمة الصحية.

والمشروع عبارة عن إقامة مبان جديدة لمستشفى العدان، بطاقة استيعابية 637 سريرا في منطقة العدان بجوار مستشفى العدان القديم، بهدف تقديم مستوى عال من خدمات الرعاية الصحية والطبية بأحدث المعدات الطبية ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتقليل فترات الانتظار للمرضى وتقليل حالات العلاج بالخارج.

ويتضمن المشروع تطوير مبنى المستشفى الرئيسي للنساء والأطفال والولادة بسعة 637 سريرا، ويتكون من سرداب ودور ارضي و12 دورا علويا على ساحة 30 الفا و 500 متر مربع.

ويتضمن ايضا مبنى الجراحة والخدمات المركزية ومبنى العلاج الطبيعي واعادة التأهيل، ومبنى ادارة المنطقة الصحية ومبنى المخازن الاستراتيجية ومبنى مواقف السيارات ومبنى اخر لمواقف سيارات العلاج الطبيعي ومبنى للخدمات الكتروميكانيكية.

وستكون في المشروع جسور للربط بالمستشفى القائم حاليا، فضلا عن توريد وتركيب الأجهزة الطبية والتأثيث وأعمال الصيانة للمباني والمعدات الطبية وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 232 مليون دينار ومدة العقد 4 سنوات وهي مدة التنفيذ لاعمال المباني الجديدة و5 سنوات مدة أعمال الصيانة.

