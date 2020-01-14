وطن النهار

كشف عضو فريق أصدقاء المعاقين صالح الظفيري، عن قيام الفريق بجولات ميدانية تشمل الاسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات وجميع الاماكن العامة التي يرتادها الاشخاص ذوو الاعاقة للاطلاع على توفر الخدمات الخاصة في هذه الفئة ومدى ملائمة المكان سواء لناحية توفر مواقف السيارات ودورات المياه والممرات الخاصة بهذه الفئات. وقال في تصريح صحافي على هامش انطلاق الجولات الميدانية: «اردنا ان تكون البداية من اكثر الاماكن المحببة على قلوب الكويتيين بشكل عام وذوي الاعاقة بشكل خاص من خلال أسواق المباركية والاطلاع على المرافق الخاصة بذوي الاعاقة وتوزيع مطويات توعوية حول حقوق وواجبات ذوي الاعاقة. وأشار الى وضع جدول زمني لجولات المحطة الاسبوع المقبل حيث ستكون في مجمع الافنيوز وتليها اسواق ومجمعات ومستشفيات في جميع المحافظات، مؤكدا ان الفريق يقوم بمهامه المحددة في قرار انشاء الفريق من تنظيم حملات اعلامية توعوية والتواصل مع المنظمات الاهلية المحلية والاقليمية والدولية الى جانب رصد انتهاكات حقوق المعاق. واكد ان الفريق بعد نهاية كل جولة يرفع تقريراً الى قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفي نهاية الجولات المحددة يعد تقريراً شاملاً ومتكاملاً يرفع لمدير عام هيئة ذوي الاعاقة.

