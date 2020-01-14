وطن النهار

قال مؤسس والمنسق العام لفريق إكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث في التراث الكويتي محمد علي كمال، أنه بدعوة كريمة من مؤسسة الحي الثقافي كتارا بدولة قطر الشقيقة تم استضافة فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ممثلا عن الكويت للمشاركة في معرض كتارا الدولي للكهرمان 2020 الذي يقام في مبنى كتارا رقم 12 خلال الفترة من 8 إلى 11/1/2020م. وأضاف محمد كمال، أن المعرض وبالاخص جناح الفريق لاقى حضورا وإعجابا متميزين من الزوار ، مبينا أن المعرض افتتحه الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام لمؤسسة الحي الثقافي كتارا وجمع غفير من السفراء والمهتمين بتجارة الكهرمان وجمع النوادر من منتجات الكهرمان، كما حضر المعرض الوزير المفوض ناصر صقر الغانم نائب سفير الكويت لدى قطر حيث زار ركن فريق إكسبو 965 وتم تكريمه بتسليمه درعاً تذكارية من الفريق.

واوضح أن الفريق الذي مثل الكويت بشكل رسمي حيث شارك سبعة من اعضاء الفريق وهم كل من الحرفي يوسف عبدالله الفيلكاوي (خراطة يدوية لمسابيح كهرب)، الحرفي فهد محمد (خراطة مسابيح خامات كهرب)، الحرفي محمد إبراهيم مندني (حرفي شكات مسابيح)، الحرفي يوسف عبداللطيف القلاف (حرفي شك المسابيح)، الحرفي عبدالله عبدالرضا أشكناني (حرفي اكسسوارات واقلام الكهرب)، والدكتور علي صالح النجادة مسؤول الحرفيين بفريق إكسبو965، وقد شارك في هذه الفعالية المميزة 90 شركة متخصصة في تجارة الكهرب تمثل 13 عربية وأجنبية.

