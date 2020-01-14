وطن النهار

يشارك مكتب الشهيد في معرض الكويت الدولي للطيران بدورته الثانية تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبمشاركة اكثر من 200 جهة والذي سيقام خلال الفترة من 15 -18 يناير 2020 في مطار الكويت الدولي.

حيث اكد مدير ادارة التخليد صلاح حمد العوفان أهمية المشاركة بهذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز مكانة دولة الكويت عالميا، مشيرا الى ان المشاركة الفعالة لمكتب الشهيد ستسهم في تعريف الزوار بالدور الهام الذي يقوم به المكتب وهو تخليد بطولات شهداء الكويت عامة والطياريين الحربيين والمدنيين خاصة وذلك من خلال عرض فيلم بعنوان «نسور الكويت» من انتاج المكتب يبين دور هؤلاء الابطال في الحفاظ على امن الكويت من جهة والدول العربية من جهة اخرى كما سيتم توزيع هدايا تذكارية ورمزية للحضور. وختاما نوه العوفان ان مكتب الشهيد بصدد التجهيز لاقامة العديد من الفعاليات استعدادا للاعياد الوطنيةه وبمشاركة عدة جهات لتعزيز الروح الوطنيه وتخليدا لذكرى شهدائنا الابرار.

