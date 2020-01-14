وطن النهار

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنجزين العرب في القاهرة اللواء سامح لطفي وبحضور الامين العام لمؤسسة المنجزين العرب الاستاذ وليد العربي وعدد من السفراء والنواب والاعلاميين والشخصيات العامة وبحضور الاستاذة حوراء رياض البغلي نياية عن رئيس مجلس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي وبحضور الامين العام للمؤسسة الملكية الخيرية بمملكة البحرين الدكتور مصطفى السيد وعضو مجلس النواب البحريني النائب عبدالله الدوسري وعضو مجلس النواب المصري النائب محمد الغول ورئيس مجموعة قنوات النهار ومقدم برنامج واحد من الناس الاعلامي عمرو الليثي والاعلامي المصري وائل الابراشي والاعلامي خالد السقا ومن دولة الكويت المحامية بالمحكمة الدستورية والتمييز وسفيرة فوق العادة وسفيرة المرأة العربية المحامية مريم فيصل البحر والمستشارة لطيفة الرشيدي والدكتورة فاطمة العقروبة ورئيسة فريق الايادي الخضراء د. سامية السعيدان وعدد من السفراء والنواب والاعلاميين والشخصيات العامة على مستوى العالم العربي

تم في السادس من ديسمبر الماضي افتتاح مونديال المنجزين العرب في القاهرة.

أكد رئيس مؤسسة المنجزين العرب اللواء سامح لطفي على ان مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار مصدر فخر لرواد العمل الاجتماعي والخيري على مستوى الوطن العربي مشيدا بمسيرة العطاء الخيري والتطوعي والانساني في خدمة كبار السن والحث على بر الوالدين الذي يقوم به رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار الاستاذ ابراهيم طاهر البغلي، مشيرا الى انها مسيرة عطاء مشرفة.

وثمن لطفي القيمة الاخلاقية المضافة التي تقدمها مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار في نفوس النشئ والشباب وتعظيم هذه القيمة من خلال الاعمال والفعاليات والانشطة والمسابقات التي تقدم لهم على مدار العام.

وقال لطفي السيد ابراهيم طاهر البغلي قدم قيمة اضافية وفكرة اخلاقية رفيعة المستوى يحتاج اليها مجتمعنا العربي في هذه الايام الا وهي مبادرته في تأسيس جائزة البغلي للابن البار التي تحفز الابناء ان يكونوا بررة في البلدان العربية حتى تعم الفائدة على الشباب العربي والاجيال الجديدة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية لمؤسس وراعي المبادرة السيد ابراهيم طاهر البغلي للابن البار.

ومن جانبه اكد الامين العام لمؤسسة المنجزين العرب الاستاذ وليد العربي ان مؤسسة المنجزين العرب تم تأسيسيسها بهدف تسليط الضوء على المنجزين والمبدعين والمؤثرين في العالم العربي وهي بذلك تزرع مساحة من الامل والتفاؤل بجانب تقديمها لنماذج مشرفة تشكل قدوة ومثالا للنشء والشباب والاجيال الجديدة.

واوضح العربي ان في نهاية كل عام ميلادي يتم اختيار افراد ومؤسسات عربية تخدم المجتمع في جميع المجالات في سبيل رسم افضل صورة عن العالم العربي في ختام عام شهد تحديات وانجازات ومبادرات جديدة او استكمالا لمبادرات قائمة بجانب بطولات اصحاب الههم.

وقال العربي تكتمل الصورة بتتويج الفائزين بجوائز المنجزين العرب في احتفالية ضخمة تليق بهم وبإنجازاتهم.

وأشاد العربي بنجاح وتتميز العم ابراهيم طاهر البغلي واصفا بان البغلي رمز من رموز النجاح والتميز ففي عام 2016 اختيرت قصة نجاحه ضمن عشر قصص نجاح ملهمة في العالم العربي لانه نجح وتميز في جميع المجالات التي عمل بها.

وقال العربي العم ابراهيم طاهر البغلي عمل في مجا لات مختلفة عن بعض وكان يضع بصمة ويضع ابداعا فأستحق التتويج بجائزة اوسكار الابداع العربي لسنة 2019.

ومن جانبها، أعربت حوراء البغلي عن سعادتها في حضورها حفل المنجزين نياية عن راعي جائزة البغلي للابن البار الذي اعطاني دفاعا قويا في حب العمل التطوعي والانساني.

وأشارت البغلي ان والدي ابراهيم طاهر البغلي كان دائما محبا للعمل الانساني والحث على بر الوالدين والتماسك الاسري معللا ذلك بما يقوم به اتجاه اسرته خاصة وعائلة البغلي عامة في لم الشمل دائما بين الاسرة.

وربي يحفظ والدي ويطول بعمرك ويدوم عليك ثوب الصحة والعافية ويجعلك دائما ذخرا للوطن.

وفي نهاية حفل المونديال اختار مجلس الامناء للمنجزين العرب 5 شخصيات كويتية من بين 50 شخصية عربية تم تكريمهم وفي مقدمتهم العم ابراهيم طاهر البغلي والذي اناب عنه الاستاذة حوراء رياض البغلي ومن دولة الكويت والمحامية بالمحكمة الدستورية والتمييز وسفيرة فوق العادة وسفيرة المراة العربية المحامية مريم فيصل البحر

والمستشارة الاسرية لطيفة الرشيدي والدكتورة فاطمة العقروبة مؤسس ورئيس مبادرة رائدات السلام وعضو مجلس امناء المراة العربية ورئيسة فريق الايادي الخضراء د. سامية السعيدان.

