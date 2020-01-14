التكريم... يزيدني شرفاً ومسؤولية

وطن النهار

سعدت للغاية بهذا التكريم الذي أعتبره تكريما لجيلي بالكامل، وليس لي فقط، هذا الأمر يزيدني شرفا وسعادة، وعشت لحظات جميلة أثناء التكريم

ان تكريمي هو في واقع الأمر تكريم لآلاف الشخصيات التي تعمل ليل نهار لصالح العمل الإنساني في الكويت ومنطقة الخليج كافة، وتعزيز لجهوده ليكون منارة مشعة وخيِّرة للبشرية.

ان مهمة القيام بالعمل الإنساني هو تكليف يُسعد الإنسان بالقيام به،ويعتبر مسؤولية في حمل العمل الانساني على اكتافي ورعايتي لجائزة الابن البار تأتي من ايماني بمشروع الشراكة الاجتماعية التي لا يخفى على احد دورها في المجتمع وان أهمية استمرار المجتمع في غرس محبة الأعمال الإنسانية في نفوس الجيل الحالي.

والتكريم نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل الذي بدأناه منذ عام 2007م واستمر لمدة 13 سنة على التوالي في رعاية جائزة البغلي للابن البار لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المجتمع وعلى الدور الانساني والاجتماعي الذي تؤديه جائزة البغلي للابن البار في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة بر الوالدين، وانتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وخير دليل على نجاحها.

وأنا أكتب عن تكريمي أشعر بأن كلماتي تخونني، كما أشعر بخذلان قلمي وحروفي لي أمام هذا الحدث الذي ما توقعت أن يحدث في السنين الحالية، لكنه حدث واي حرفٍ هو الذي يمكن أن يعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من عمل معي في الخدمة والرعاية والتأهيل لكبار السن والحث على بر الوالدين لقد كان هذا التكريم تتويجاً لجهود دامت اكثر من 13 سنة من العطاء الذي عملت فيه بكل سعادة لخدمة الوطن وخدمة كبار السن، ولاشك فاني فخور في رعاية وتأهيل المسنين، ولاشك في أن التكريم يمثل دافعاً مهماً لكل إنسان من أجل أن يقدم أجمل ما لديه وأفضل ما يمكن تقديمه من أعمال انسانية في المجالات، والتجديد، والاعتناء بالإبداع أياً كان شكله.

وان هذه السطور بل المجلدات لا تكفي ما في خاطري وقلبي لترجمة شعوري بالسعادة لان هناك اشخاصا يقدرون العمل الانساني وايضا تلك السطور لا تكفي للتعبير عن ما في قلبي من حب لفئة كبار السن والعمل الانساني

شكراً لكل من كان وراء هذا الإنجاز، وطني الغالي، أسرتي الحبيبة، أصدقائي، أنا ممتن لكم جميعاً بلا حد أو حدود.

ان الكويت وأهلها جبلوا منذ القدم على التكافل والتراحم من خلال تعزيز العمل التطوعي والإنساني على مر الأزمان وتحت كل الظروف.

ان هذا الاختيار يضيف لنا مسؤولية جديدة للعمل جنباً إلى جنب مع زملائنا وأبنائنا في كل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية لتطوير العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وتعزيزه.

اللسان عاجز عن تقديم شكري وامتناني الى رئيس مؤسسة المنجزين العرب اللواء سامح لطفي والامين العام لمؤسسة المنجزين العرب الاستاذ وليد العربي وجميع العاملين بهذه المؤسسة التي تحرص دائما إلى تحفيز المتميزين ليس في مصر وحسب بل في جميع الدول العربية شكرا على اختياري من ضمن اصحاب الانجازات والمبادرات وجائزة اوسكارالابداع العربي.

كما أشكر كل من ساعدني وفرح من قلبه لي أيضا، فلحظة التكريم هى لحظة مهمة لأنه يشعر بالتقدير وبأن ما قدمه من عمل إنساني طوال مسيرته هناك من يقدره ويكرمه».

