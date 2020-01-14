وطن النهار

بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد (2020) أطلق بنك الائتمان الكويتي الحملة الاعلانية لخدمة الرد الآلي للبنك.

الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أعلنت أن خدمة الرد الآلي لبنك الائتمان الكويتي التي بدأ الإعلان عنها 13/1/2020 تستهدف تعريف أكبر عدد ممكن من متعاملين وغير المتعاملين مع البنك بالخدمات التي يقدمها البنك وبالتسهيلات والتيسيرات التي باتت متاحة الآن بفضل عمليات الربط الالكتروني والتطبيقات الذكية، فضلا عن تعريفهم واطلاعهم على أفرع البنك المختلفة ومناطق تواجدها وساعات عملها.في الوقت ذاته، أصدر بنك الائتمان إحصائية بشأن الأداء خلال العام المنقضي 2019، تشير الإحصائية إلى أن عدد العملاء الذين استقبلهم البنك في فروعه كافة بلغ 374105 عملاء، وأن القرارات الصادرة من الفروع كافة بلغت 29651 قرارا، في حين بلغ اجمالي العقود الموقعة في الإدارة القانونية 7888 عقدا، وبلغ عدد الشيكات المعتمدة 45793، فيما قفزت التحويلات البنكية إلى 23968، أما الكشوف الهندسية التي أجريت على الوحدات المشمولة بالرعاية السكنية بنظام (Tough Pad) فبلغ 32495، وبلغ اجمالي مكالمات مركز الاتصال 23652، في حين بلغ اجمالي المبالغ المنصرفة لأنواع القروض كافة 338685380 دينارا.

وأوضحت الخشتي ان قائمة الإنجازات التي تحققت خلال 2019 شملت: تطوير نظام البنك Migration to power builder 2017، والاخذ بنظام (اوراكل المالي) Oracle Finance، وتطبيق نظام الرد الآلي (IVR ) وتطوير نظام خدمة العملاء الـ(CRM).

وحول اخر بروتوكولات الربط الالكتروني التي شهدها عام 2019 ذكرت الخشتي أنها تضمنت: بنك برقان والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فيما جرى تطوير الربط الالكتروني مع ثلاث هيئات حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

