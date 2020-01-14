مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية عن تراجع مديونيات الشركات الاستثمارية بواقع 3.1 مليارات دينار في الخمس سنوات الممتدة من نوفمبر 2014 إلى نهاية نوفمبر 2019، حيث بلغت تلك المديونيات 2.69 مليار هبوطاً من مستواها البالغ 5.74 مليارات في نوفمبر 2014 وبتراجع بلغت نسبته 53 في المئة خلال تلك الفترة. ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، تراجعت مديونية البنوك المحلية تجاه الشركات الاستثمارية من 723 مليوناً إلى 454 مليوناً خلال الفترة المشار إليها وبنسبة تراجع قدرها 269 مليوناً تمثل 37.3 في المئة. وقد شهدت تلك الشركات تراجعاً في عددها من 40 إلى 27 شركة استثمارية تقليدية بتراجع بلغت نسبته 32.5 في المئة. وتأتي تلك التراجعات في مديونيات الشركات الاستثمارية التقليدية التي تتضمن شركات التمويل التقليدية وفقاً للبيانات المتاحة بسبب تركيز تلك الشركات على أعمالها التشغيلية ووقف الهدر في المصروفات التشغيلية وتعزيز إيراداتها وفقاً لما تنص عليه الجهات الرقابية. كما سعت تلك الشركات لاستغلال امكاناتها في المساهمة بالخطط التنموية في الدولة خلال السنوات الماضية ووضعت نصب أعينها العمل على المساهمة في المشروعات المستقبلية وتقديم خدماتها المالية في المجالات المختلفة التي تعزز من دورها، خصوصا وأن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى سيكون للقطاع المالي دور مميز في تمويلها والتي على رأسها البنوك المحلية وشركات التمويل.

