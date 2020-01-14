مال وأعمال

أفادت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن موافقة لجنة الشراء العليا على استدراج العروض لتجديد العقود الحالية لشركة نفط الكويت بموجب كتب بتاريخ 5 مايو 2019، ومن ثم جرى العمل بنفس العقود السابقة بصورة «Back to Back» بنفس الشروط والأحكام مع تطبيق نسبة الخصم المتفق عليها بعد التفاوض.

وأشارت الى انه تم الاستناد على جداول اسعار العقود السابقة كعروض اسعار ابتدائية وذلك لحين الانتهاء من تحديث قوائم تأهيل واعتماد الشركات للقيام بالأعمال المطلوبة، حيث القيام بتجارب الموقع كجزء من التقييم الفني لهذا النوع من الأعمال.

وذكرت انه تم احتساب اجمالي القيمة التقديرية للعقود الحالية لمدة 3 سنوات على اساس النفقات الفعلية على رؤوس الحفر خلال 6 اشهر من اكتوبر 2015 حتى مارس 2016 ومعدل الزيادة المتوقعة في انشطة الحفر وصيانة الآبار خلال الفترة المقترحة للتعاقد، مشيرة الى ان اجمالي قيم العقود السابقة التي تقدر بـ222 مليون دولار، لمدة 5 سنوات واجمالي قيم العقود الحالية والتي تقدر بـ250 مليون دولار لمدة 3 سنوات بنسبة زيادة تبلغ 12 في المئة نتيجة ارتفاع عدد اجهزة الحفر.

وبينت ان مطالب وجهت للشركة بضرورة انتهاء الشركة من العقود الجديدة قبل انتهاء العقود السارية بوقت كاف منعاً لتجديد العقود الحالية بالأمر المباشر، واتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات المؤهلة لحصولها على افضل اداء خدمة وأسعار تنافسية، ودراسة اسباب ارتفاع القيمة الاجمالية للعقود الجديدة عنها بالعقود السابقة واتخاذ ما يلزم من اجراءات في ضوء نتائج تلك الدراسة لتلافيها، وبيان اسباب عقد اجتماع مع المقاولين للتفاوض بدون وجود قيمة تقديرية من الشركة او عروض اسعار من المقاولين، ووضع آلية تحفظ حقوق الشركة عند توفير المواد والتكنولوجيا الحديثة لتقديم افضل الأسعار، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي مخالفة الشروط التعاقدية، وضرورة تضمين عقود الشركة شروط جزائية نتيجية عدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم حافظاً على حقوق الشركة.

