مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، تلقي ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2211 طلب ايداع ونشر علامة تجارية عبر البوابة الالكترونية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان انها انجزت 1076 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و560 معاملة نشر علامة تجارية و574 معاملة لتسجيل علامة تجارية واصدار شهادة لها ومعاملة طلب تسجيل علامة جماعية.

واضافت انها انجزت 305 معاملات تجديد العلامات التجارية و345 طلب تأشيرة بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيل وتغيير اسم وكيل التسجيل. وأشارت الى انجاز 920 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية اضافة الى تلقيها 16 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 36 تظلما.

