مال وأعمال

أعلنت شركة ان بي كيه كابيتال بارتنرز امس، عن اتمام صفقة استحواذ على شركة «بولي ميديك» لتصنيع الأدوية التي يقع مقرها في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. وقالت «ان بي كيه» في بيان لها انها ستمتلك حصة الأغلبية في الشركة المغربية بجانب صندوق «فرسان كابيتال بارتنرز»، وهو احد صناديق الملكية الخاصة مقره عُمان بالأردن. وحسب البيان، ستقوم شركة «أفريكان انفست»، التي تعمل في مجال الأسهم الخاصة في عموم افريقيا، بالتخارج من حصتها في الشركة المغربية، بينما سيحتفظ محمد حباشي، الرئيس التنفيذي لـ«بولي ميديك» بحصة كبيرة مع احتفاظه بمنصبه الحالي بالشركة. وتمتلك الشركة المغربية مجموعة متنوعة تضم اكثر من 200 منتج مُسجل في 12 منطقة، علماً بأن قطاع الأدوية في المغرب هو سادس اكبر سوق في افريقيا، ومن المتوقع ان تصل قيمته خلال العام الحالي الى 2 مليار دولار. وأصبح المغرب على وجه التحديد مركزاً اقليمياً للاعبين المحليين والدوليين ويعتبر احد اكبر الأسواق في هذه الصناعة الى جانب السعودية ومصر والامارات وتركيا. ويستعد السوق المحلي في المغرب الى تحقيق المزيد من النمو مدعوماً بتوسيع تغطية التأمين الصحي على المستوى الوطني ودعم شركات تصنيع الأدوية المحلية.

