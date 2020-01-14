مال وأعمال

قد تكون واشنطن وبكين مستعدتين لتوقيع اتفاق تجاري في مرحلته الأولى، لكن يبدو ان الشركات الصينية غير مستعدة للمخاطرة، اذ تمضي قدما في وضع خطط طوارئ في حال تجددت حرب الرسوم الجمركية بين اكبر اقتصادين في العالم.

وبعيدا من انتظار الاتفاق برضى، فانهم يترقبون الأسوأ عبر البحث عن فرص دولية جديدة والسعي لتطوير حضورهم في السوق الصينية او مغادرة الصين.

ويضع الاتفاق المرحلي، الذي يفترض ان يوقعه ترامب ونائب رئيس الحكومة الصيني ليو هي، حدا للتصعيد في الحرب التجارية الدائرة منذ 2018 بين القوتين الاقتصادتين الأكبر في العالم. وحتى مع امتناع واشنطن في ديسمبر عن فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على البضائع الصينية، فان الشركات العاملة في الصين لا تزال تعاني من الرسوم المفروضة سابقا والتي ادت الى تراجع الطلب. ولا تزال واشنطن تفرض رسوما جمركية بقيمة 25 في المئة على بضائع تمثل نحو 250 مليار دولار من الواردات السنوية الصينية الصنع.

وقال الفرد ونغ المدير العام لشركة «دي اند اس برودكتس مانيفاكتوري»، وهي شركة في هونغ كونغ تملك مصنعا في البر الصيني، «حتى في حال وقع الاتفاق الأولي، لا نعرف حقا كيف ستتطور الأمور لاحقا».

ونقلت شركته بالفعل ثلث انتاجها الى سريلانكا في سبتمبر، وهي متخصصة في تصنيع منتجات لحماية الاطفال وبطاقات المعايدة.

وانهارت الطلبات في 2019 بسبب الشكوك المحيطة بالزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية.

وأكد الفرد ونغ ان الزبائن اوقفوا تواصلهم بمن لم ينقل مقر عمله لتقليص المخاطر.

وتوقع ونغ انه «حتى في حال عدم اعادة انتخاب ترامب، يمكن دائما للولايات المتحدة الحاق الضرر بالصين»، واضاف «لن نعود ابدا للوضع القائم قبل الحرب الاقتصادية».

وشرح جايسن لي المدير العام لشركة «افرسكيل ام اند اي» المتخصصة في تصنيع القطع المعدنية ان السوق الأميركية كانت تمثل قبل الحرب الاقتصادية 60 في المئة من مبيعات شركته، وقد انخفض الرقم الى 40 في المئة.

وصار في ضوء ذلك يبحث عن زبائن خارج الولايات المتحدة لتعويض جزء من النقص.

ولاحظ لي انه «على المدى الطويل، الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به كمنتجين صينيين هو تحسين منتجاتنا لضمان جودتها بالمقارنة مع المنافسين».

وعوض التصدير، بحث شركة «سيلفر ستار» المصنعة للمكانس الكهربائية عن كسب موقع في السوق الصينية، خصوصا بواسطة البيع عبر الانترنت.

وقال المدير العام للشركة لودفيع يي ان «الشركات الصغرى والمتوسطة مثلنا ليس لها تأثير في صوغ السياسات الاقتصادية الكبرى».

أكثر صعوبة

قررت بعض الشركات الحد من الابحاث والتطوير في ظل الشكوك السائدة. ويعني ذلك اصدار منتجات جديدة اقل وبالتالي عملا اقل للمقاولين الفرعيين. وقال المدير العام لشركة «كو فانغ» المصنعة لادوات المطبخ كيم نغ انه سجل انخفاضا حادا في الطلبات. وذكّر نغ ان الاتفاق الأولي سيخفّض الرسوم الجمركية من 15 في المئة الى 7,5 في المئة فقط فيما يخص 120 مليار دولار من الاستثمارات، ما يعني مبلغا محدودا نسبيا. وأضاف ان «ترامب يهاجم الصين لتعزيز شعبيته، والآن حل عام الانتخابات الرئاسية. انتظر اذا مفاوضات اكثر صعوبة» بين واشنطن وبكين. وبالنسبة للخبيرة الاقتصادية في بنك «اي ان دي» ايريس بانغ فان خفض الرسوم الجمركية لن يفيد على الأرجح سوى «مجموعة محدودة جدا من المصدّرين». وثمة توترات على جبهات اخرى، خصوصا التكنولوجية، مع واشنطن التي تفرض عقوبات على عملاق الاتصالات الصيني هواوي. وقالت بانغ «يبدو ان الامور تتجه الى تصعيد في الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة» اذ «لم يعد الأمر محصورا في حرب اقتصادية، بل هناك مقاومة عامة لتطوير الصين تكنولوجيا متقدمة».

