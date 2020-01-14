مال وأعمال

قالت شركة الوطني للاستثمار (الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني) انها توفر مجموعة واسعة من خدمات التداول لعملائها من المستثمرين والمتداولين بمختلف الأسواق المالية، عبر خدمة التداول الإلكتروني في الأسواق المالية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الأسواق العالمية، والتي تعمل وفق أحدث المعايير العالمية لتوفر أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيقات التداول عبر الهواتف الذكية.

وقالت الوطني للاستثمار في بيان صحافي أن خدمات التداول تعد الحل المثالي للعملاء المهتمين بالتداول بالأوراق المالية بالصيغة التقليدية أو وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تم تصميم هذه الخدمات بعناية فائقة لتتيح للعملاء فرصة التداول الالكتروني السهل والمرن في أي وقت، فضلاً عن توفير مركز اتصال متخصص لخدمات التداول من خلال الهاتف.

وحول كيفية التداول قالت الوطني للاستثمار أن العملاء سيتمكنون من تنفيذ أوامر الشراء والبيع وأوامر التعديل والإلغاء بطريقة سهلة وتفاعلية، مع الاطلاع على تفاصيل الحساب وملخص الحساب وإدارة حسابات التداول في الأسواق المختلفة، فضلاً عن متابعة مباشرة للتحليلات والرسوم البيانية وبيانات السوق لتقديم الطلبات بسرعة وبسهولة. وبينت أن عملاء بنك الكويت الوطني يمكنهم الاحتفاظ بحساباتهم المصرفية وحسابات التداول تحت مظلة واحدة، ما يوفر فرصة تحويل سهلة وسلسة عبر التحويل المباشر من الحساب البنكي للعميل حيث تقدم خدمات التداول لدى الوطني للاستثمار تجربة فريدة من نوعها من خلال وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من خدمات الوساطة التي تغطي أسواق المال في الكويت ودول الخليج ومصر والأسواق الأميركية والعالمية.

3 تطبيقات

ولدى شركة الوطني للاستثمار 3 تطبيقات للهواتف الذكية للتداول وهي تطبيق للتداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق للتداول في الأسواق الأميركية والعالمية وتطبيق أخر أطلق حديثاً للتداول بالأسهم وفق الشريعة الإسلامية، وذلك تلبية لرغبة جميع العملاء مع ضمان أعلى درجات الأمان والجودة.

ومن خلال تطبيقاتنا المبتكرة التي تم تطويرها بالاستعانة بأحدث ما توصلت له التقنية في هذا المجال توفر شركة الوطني للاستثمار تجربة تفاعلية مباشرة مع أسواق الأسهم والاطلاع على حسابات التداول والإلمام بالمعلومات حول حركة السوق والحصول على العديد من المميزات الأخرى.

